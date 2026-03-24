금융지원 업무협약 체결

기술보증기금은 중소기업은행과 '지역 균형성장을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 24일 밝혔다.


이번 협약은 정부의 지역 균형발전 정책에 부응해 비수도권 중소기업에 대한 금융지원을 확대하고, 설비투자 및 기술 고도화를 촉진해 지역 균형성장 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 기업은행의 특별출연금 145억원을 재원으로 2900억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 해당 기업은 최대 30억원의 운전자금을 지원받을 수 있으며 ▲보증비율 상향(85→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.3%포인트↓, 3년간) 등의 우대 혜택도 함께 받는다.

부산시 기술보증기금 본점

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또한 기보는 기업은행의 보증료지원금 18억원을 기반으로 1000억원 규모의 보증료 지원 협약보증을 공급하며, 기업은행은 ▲보증료를 지원(0.6%포인트, 3년간)한다.


지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 본점 또는 주사업장, 공장이 비수도권에 위치하고 ▲지역주력산업 영위기업 ▲지방기술 특화기업 ▲지방이전 중소기업 ▲지방소재 창업기업 ▲지역산업단지 입주기업 ▲지역혁신 선도기업 등에 해당하는 중소기업이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 정부의 '5극 3특' 체제 전환 정책에 발맞춰 협력 기반을 강화하고, 비수도권 중소기업의 금융비용 부담을 완화해 지역 기업의 성장과 산업 경쟁력 강화를 뒷받침할 계획이다.

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김종호 기보 이사장은 "이번 협약은 지역 간 금융 격차를 완화하고, 비수도권 중소기업의 성장 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라며, "기보는 앞으로도 금융기관과의 협업을 확대해 국가 균형발전과 지역경제 활성화를 적극 지원하겠다"고 말했다.


김철현 기자 kch@asiae.co.kr
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