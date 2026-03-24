"최소 80여명 부상"

"외부 공격 징후는 없어"

1950년대 출시된 노후 기종

콜롬비아 남서부에서 23일 오전 9시50분께(현지시간) 125명을 태운 군용기가 이륙 직후 추락해 최소 8명이 숨지고 수십 명이 다쳤다.

23일(현지시간) 콜롬비아 푸에르토 레기사모에서 콜롬비아 군경과 구조대원, 자원봉사자들이 추락한 공군(FAC) 소속 허큘리스 C-130 수송기 현장에서 구조 작업을 벌이고 있다. 현지 주 정부의 예비 보고에 따르면, 125명을 태우고 가던 수송기가 추락하면서 최소 8명이 숨지고 83명이 다쳤으며, 부상자 중 14명은 상태가 위중한 것으로 알려졌다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신에 따르면 사고 당시 수송기에는 승객 114명과 승무원 11명 등 최소 125명이 탑승하고 있었다. 페루와 에콰도르 접경 지역인 푸투마요 주의 푸에르토 레기사모에서 이륙한 직후 사고를 당했다.

욘 가브리엘 몰리나 푸투마요 주지사는 기자회견을 통해 "최소 83명이 부상 당했다"고 발표했다. 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 "사고 원인이 아직 밝혀지지 않았다"고 전했다.

카를로스 페르난도 실바 공군 사령관은 "기체에 문제가 생겨 공항에서 2㎞ 떨어진 지점에 추락한 것으로 파악된다"며 "현장에 에어 앰뷸런스(항공 구급차)를 급파했다"고 밝혔다.

현지 매체가 공개한 영상에는 추락 지점에서 검은 연기가 치솟고 작은 폭발음이 들리는 긴박한 상황이 담겼다. 페드로 산체스 콜롬비아 국방부 장관은 "초기 조사 결과, 불법 무장 단체에 의한 공격 징후는 발견되지 않았다"고 설명했다.

사고가 난 수송기는 록히드마틴사의 허큘리스 C-130으로, 최대 120명까지 탑승이 가능한 것으로 알려졌다. 1950년대 출시된 노후 기종이다. 콜롬비아는 1960년대 말 이 수송기를 도입했다.

오래된 탓에 관련 사고도 잇따르고 있다. 지난달 말에도 볼리비아 공군 소속 허큘리스 C-130 한 대가 인구 밀집 지역인 엘 알토시에 추락해 20명이 숨지고, 30명이 다쳤다.

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페트로 대통령은 X(옛 트위터)를 통해 "일어나지 말았어야 할 이 끔찍한 사고에서 더 이상의 사망자가 나오지 않기를 바란다"고 전했다. 또 그는 군 현대화를 가로막는 관료적 장애물을 비판하면서 "우리 젊은이들의 생명이 달린 문제인 만큼 (군 현대화) 지체는 더 이상 용납하지 않겠다"고 강조했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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