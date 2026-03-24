[특징주]삼천당제약, 장중 '황제주'…6거래일 연속 랠리
불러오는 중...닫기
삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 981,000 전일대비 40,000 등락률 +4.25% 거래량 92,483 전일가 941,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 이 24일 장중 한때 주당 100만원인 '황제주'에 등극했다.
이날 오전 9시43분 현재 삼천당제약은 전장 대비 4.04% 오른 97만9000원에 거래되고 있다. 개장 직후에는 102만5000원을 기록하며 주당 100만원선을 돌파하기도 했다.
삼천당제약은 지난 17일부터 6거래일 연속 상승세를 나타내고 있다. 경구 인슐린의 유럽 임상 1·2상 신청을 완료했다고 공시한 지난 20일에는 14% 이상 급등, 에코프로를 제치고 처음으로 코스닥 시총 1위에 오르기도 했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스폭등하는 기름값, 국가가 절반 깎았다…10년 만에 ...
당시 위해주 한국투자증권 연구원은 삼천당제약을 '코스닥의 메기', '모멘텀 맛집'이라고 평가하며 "1분기에만 3건의 모멘텀을 실현했다"고 주목했다. 유럽임상 1·2상 신청 결과는 연말 확인가능할 전망이다. 위 연구원은 "성공한다면 세계 최초의 경구 인슐린 개발 성공에 가까워져 시장의 게임 체인저로 주목받을 것"이라고 강조했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>