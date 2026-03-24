중기부, 중소·벤처기업 대상 AI 정책설명회 지속 개최

인공지능기본법 시행 이후 지원사업 설명·현장의견 수렴

중소벤처기업부와 과학기술정보통신부는 '인공지능기본법' 시행 이후 인공지능(AI) 중소·벤처기업이 필요로 하는 제도와 지원사업을 설명하고, 현장 의견을 청취하기 위한 정책설명회를 추가로 개최한다고 24일 밝혔다. 이는 중소·벤처기업을 대상으로 법·제도에 대한 대응력을 제고하고, 규제 유예기간 동안 현장의 목소리를 청취해 정책에 반영하기 위해서다.

지난 1월부터 중기부와 과기정통부가 공동 주관한 설명회에는 현장에 300명 이상 참석하고, 유튜브 방송으로 9000여명이 시청하는 등 중소·벤처기업인들의 폭넓은 호응을 얻었다. 지난 행사에서는 올해 1월 22일부터 시행된 '인공지능기본법' 주요 내용을 안내하고, 기업에 도움이 되는 지원 사업을 소개했다.

향후 진행될 설명회는 기관·단체별 행사와 연계하며, 대국민 소통과 정책 접근성을 높이기 위해 유튜브 생중계를 병행한다. 이를 통해 현장에 참석하지 못한 기업에도 실시간 질의응답을 제공할 예정이다. 또한 중소·벤처기업이 법률, 투자 등에 대해 1대 1 상담을 받을 수 있는 창구도 운영할 계획이다.

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박용순 중기부 중소기업정책실장은 "중소·벤처기업에 AI를 더해 혁신 활동을 지속할 수 있도록 현장에서 요구하는 내용으로 정책설명회를 구성할 계획"이라며 "AI 스타트업 발굴·육성, 스마트공장 확산, 지역 주도 AI 전환 등을 통해 중소·벤처기업의 AI 활용이 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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