폴딩팬·서큘레이터 등 냉방가전 매출 13% 증가

팬히터 등 난방가전 매출은 전년 대비 23%↑

신일전자가 냉·난방 가전의 고른 성장과 일반가전 제품군 확대에 힘입어 지난해 연결 기준 영업이익 52억원을 기록했다.

신일전자 사옥 전경. 신일전자 AD 원본보기 아이콘

신일전자는 지난해 연결 기준 매출은 전년 대비 9% 증가한 1939억 원, 영업이익은 30% 증가한 52억 원을 기록했다고 24일 밝혔다.

이번 실적은 계절가전 중심의 안정적인 매출 구조와 함께, 일반 생활가전 제품군 확대 전략이 복합적으로 작용한 결과다. 신일의 매출은 냉·난방 등 계절가전이 70% 이상을 차지하며 나머지는 주방·생활 등 일반 가전에서 나온다.

기후 영향에 따른 계절가전 수요 확대와 1인 가구 증가 등이 맞물리며 안정적인 시장 형성과 매출 기반 확대에 기여했다.

그중에서도 냉방가전 주요 제품군이 전반적인 매출 성장을 견인했다. 선풍기 매출은 964억 원으로 전년 대비 약 5% 증가했다. 특히 폴딩팬은 지난해 1~5월 매출이 전년 동기 대비 63% 성장했다. 에어 서큘레이터는 지난해 누적 판매량 400만 대를 돌파하며 대표 계절가전 제품으로 자리 잡았다.

이외에 제습기·이동식 에어컨 등 하절기 가전 매출도 129억 원으로 약 13% 증가했다. 이에 따라 냉방가전이 전체 매출에서 차지하는 비중이 확대되며 전반적인 실적 성장을 뒷받침했다.

계절적 수요 확대에 힘입어 난방가전 매출도 늘었다. 팬히터와 PTC 히터 등 동절기 가전 매출이 전년 대비 약 23.1% 증가하며 계절가전 중심의 매출 구조를 뒷받침했다.

신일은 계절성에 따른 실적 변동성을 완화하기 위해 주방가전과 생활가전 등으로 일반가전 제품 영역을 확장해왔다. 일반 가전은 전체 매출의 20% 이상을 차지하는 수준으로 성장했다. '세이예스 페르모 캐리어', '푸드워머', '음식물 처리기' 등 신규 제품군을 확대하면서 사업 영역을 다각화하고 실적 개선을 이어가고 있다.

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신일전자 관계자는 "주력 제품인 선풍기를 비롯한 하절·동절 가전을 넘어 일반 생활가전까지 포트폴리오를 확대하고, 차별화된 기술력을 바탕으로 실적 개선을 가속화하고 있다"며 "앞으로도 변화하는 시장 흐름에 발맞춰 제품 경쟁력을 강화하고, 안정적인 경영을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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