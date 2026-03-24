'더 뉴 마스터 V4'

세라젬은 강원도 강릉시 관내 경로당 332곳에 척추 관리 의료기기를 공급한다고 24일 밝혔다. 세라젬은 강릉시가 추진한 경쟁 입찰에서 최종 공급 업체로 선정됐다.

세라젬이 강원도 강릉시 관내 경로당 332곳에 척추 관리 의료기기를 공급한다. 세라젬 AD 원본보기 아이콘

세라젬은 이달 말까지 총 332개 경로당에 기기 설치를 완료할 계획이다. 기기 사용 방법 안내와 사후 관리도 함께 지원해 어르신들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 할 방침이다.

강릉시 관내 경로당에 설치되는 제품은 세라젬의 척추 관리 의료기기 '더 뉴 마스터 V4'다. 더 뉴 마스터 V4는 사용자의 척추 길이와 굴곡도에 맞춰 밀착 온열 마사지를 제공하며 허리 마디마디를 부드럽게 이완시키는 세라젬의 스테디셀러 모델이다. 식품의약품안전처로부터 근육통 완화에 도움을 준다는 효능·효과를 인증받았다.

AD

세라젬 관계자는 "세라젬이 축적해 온 의료기기 기술력을 바탕으로 강릉시 경로당에 척추 관리 의료기기를 공급하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "경로당을 어르신들이 편안하게 찾는 휴식 공간을 넘어 생활 속 건강 관리 공간으로 활용하겠다는 강릉시의 취지에 공감하며 앞으로도 어르신들의 건강 관리 환경 확대에 기여해 나가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>