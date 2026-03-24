미래에셋운용 'TIGER 코리아원자력 ETF', 연초 이후 수익률 1위

'팀코리아' 원전 수출 핵심주 집중 투자

연초 이후 국내 주식형 ETF 수익률 1위

미래에셋자산운용은 ' TIGER 코리아원자력 TIGER 코리아원자력 close 증권정보 0091P0 KOSPI 현재가 21,020 전일대비 980 등락률 -4.45% 거래량 5,909,144 전일가 22,000 2026.03.24 09:58 기준 관련기사 [클릭 e종목]"올해 원전 투자 '운영'에서 '건설'로 바뀐다" 전 종목 시세 보기 상장지수펀드(ETF)'의 연초 이후 수익률이 국내 상장 주식형 ETF 가운데 1위를 기록했다고 24일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 'TIGER 코리아원자력 ETF'의 연초 이후 수익률은 108.7%로 국내 상장 주식형 ETF 중 1위를 차지했다. 같은 기간 코스피 지수 수익률(+25.4%)도 상회했다.

최근 글로벌 빅테크들의 대규모 원자력 발전 계약과 아랍에미리트(UAE)와의 전략적 협력 확대 등 업황 흐름이 우호적이다. 특히 중동 지역의 지정학적 리스크로 국제 유가 변동성이 확대되면서 원자력이 화석연료를 대체할 대안으로 다시 주목받고 있다. 이러한 흐름 속 'TIGER 코리아원자력 ETF'에는 연초 이후 약 2100억원의 개인 순매수 자금이 유입되며, 원자력 테마 ETF 중 개인 순매수 1위를 기록했다.

'TIGER 코리아원자력 ETF'는 '팀코리아'의 핵심인 원전 수출 밸류체인 대표 종목을 높은 비중으로 편입했다. iSelect 코리아원자력 지수를 추종하며, 전날 기준 국내 원전 건설 및 기자재 분야의 핵심 기업인 현대건설(25.8%)과 두산에너빌리티(15.1%)를 비롯해 우리기술(13.4%), 대우건설(11.2%) 등을 편입하고 있다.

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정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "AI 에이전트 시대가 본격화되면서 원자력은 필수 인프라로 자리 잡고 있다"며 "TIGER 코리아원자력 ETF는 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 원전 수출 밸류체인에 집중 투자해 국내 원전 산업의 성장 모멘텀에 효율적으로 투자할 수 있는 상품"이라고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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