소아·청소년암 환자 지원

한국토요타자동차는 소아·청소년 및 취약계층 암 환자 치료 지원을 위해 국립암센터에 기부금 8000만원을 전달했다고 24일 밝혔다.

한국토요타자동차는 소아·청소년 및 취약계층 암 환자 치료 지원을 위해 국립암센터에 기부금 8000만원을 전달했다고 24일 밝혔다. 왼쪽부터 박아경 국립암센터 의료사회복지팀장, 김형준 한국토요타자동차 이사, 양한광 국립암센터 원장, 이병진 한국토요타자동차 부사장, 박미림 국립암센터 소아청소년암센터장, 김열 국립암센터 대외협력실장. 한국토요타 AD 원본보기 아이콘

이병진 한국토요타자동차 부사장과 국립암센터 양한광 원장 등 주요 관계자들이 23일 열린 전달식에 참석, 행사 이후 소아·청소년암 환아들이 생활하는 병동을 방문해 환아들에게 응원의 메시지를 전하는 시간을 가졌다.

이 기부금은 소아·청소년암 환자의 심리·정서적 회복을 돕는 프로그램 운영과 경제적 어려움을 겪는 환자의 치료비 지원 등에 사용될 예정이다. 병원학교 방학 프로그램, 외모관리 프로그램, 희망드라이브 프로그램, 보호자 힐링 프로그램 등으로 구성되며 환아와 가족의 심리적 안정을 돕는다.

취약계층 소아·청소년암 환자의 치료비 지원을 통해 치료 과정에서 발생하는 의료비 부담을 완화하고 안정적인 치료를 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 "치료 과정에서 어려움을 겪고 있는 소아·청소년암 환아와 가족들에게 조금이나마 힘이 되기를 바라는 마음으로 지원을 이어가고 있다"며 "환아들이 희망을 잃지 않고 건강한 일상으로 돌아갈 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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한편 한국토요타자동차는 2001년부터 국립암센터와 함께 소아암 환자의 학습 환경 조성과 의료비 지원을 지속하며, 올해까지 누적 기부금은 약 10억4000만원에 달한다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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