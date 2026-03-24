전년比 4.9% 감소…14년 연속 감소세

OECD 발생률 2위로 여전히 높은 수준

국내 결핵 환자 수가 지난해에도 감소하며 14년 연속 하락세를 이어갔다.

질병관리청이 24일 발표한 '2025년도 결핵환자 신고현황'에 따르면 지난해 국내 결핵환자 수는 1만7070명으로 전년 대비 4.9% 감소했다. 2011년도 결핵환자 수 5만491명으로 최고치를 기록한 이후 66.2% 누적 감소한 수치다. 지난 14년간 연평균 7.5% 줄어든 셈이다.

2024년 기준 전 세계와 경제협력개발기구(OECD) 결핵 환자 수는 1% 감소하는 동안 국내 결핵 발생자 수는 10% 감소했지만, 우리나라는 여전히 OECD 회원국(38개국) 중 결핵 발생률 2위, 사망률 3위를 보이고 있다.

지난해 연도별 연령대 결핵환자 추이. 질병관리청 AD 원본보기 아이콘

특히 지난해 국내 결핵환자 가운데 65세 이상 고령층(62.5%) 높은 비중을 차지한 것으로 집계됐다. 다만 이는 고령화로 65세 이상 인구가 증가한 영향으로, 인구 10만 명당 발생률은 101.5명으로 전년 105.8명 대비 4.1% 감소했다. 65세 미만 결핵환자는 6401명으로 전년 대비 13.6% 감소했다. 인구 10만 명당 발생률은 15.8명이다.

국내 외국인 결핵환자 수는 2016년도 결핵 고위험국 외국인 장기 사증 신청 시 결핵 검진 의무화가 도입된 이후 감소 추세다. 지난해 외국인 결핵환자 수는 1049명으로 전년 대비 2.6% 감소했다. 다만 체류 외국인 수 증가에 따라 국내 결핵환자 중 외국인 비중(6.1%)은 매년 커지는 추세다.

의료 보장 별 결핵 발생 현황을 보면 의료급여수급권자는 전체 의료보장 적용인구의 2.9%(156만명)인 반면, 전체 결핵 환자 중 의료급여수급권자의 비율은 11.9%(2010명)를 차지했다. 의료급여수급권자의 인구 10만명당 결핵 발생률은 128.9명으로 28.9명인 건강보험 가입자보다 4.5배 높게 나타나며 사회경제적 취약 계층에 결핵 발생 위험이 높다는 점이 확인됐다.

질병관리청은 2023년 수립한 제3차 결핵 관리 종합계획에 따라 결핵 전 주기에 걸친 관리 정책을 추진하고 있다. 올해에는 ▲찾아가는 결핵 검진 사업 ▲국내 체류 외국인 통합검진 ▲결핵 안심벨트 사업 등을 진행할 방침이다.

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한편 질병관리청은 이날 제16회 결핵예방의 날 행사를 개최하고 국가 결핵 관리 사업에 기여한 유공자 및 기관에 정부 포상 79점을 수여했다. 대통령 표창은 목정하 부산대학교병원 교수와 장태원 고신대학교 복음병원 교수에게 돌아갔다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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