키움증권, RIA 계좌 개설하면 '2만원 쿠폰' 준다

기준 충족시 5만원 쿠폰 추가 지급

키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 417,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 415,000 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 키움증권, '국내 개별주식선물' 첫 거래시 1만원 지급 이벤트 엄주성 키움증권 대표, 청소년 불법 도박 근절 캠페인 참여 나신평, 키움증권 장기신용등급 'AA-'→'AA' 상향 전 종목 시세 보기 은 국내시장 복귀계좌(RIA) 출시에 맞춰 쿠폰을 제공하는 개설 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

RIA는 일반계좌의 해외 주식을 RIA에 입고한 뒤 해외주식을 매도해 국내주식, 국내주식형 펀드(ETF 포함), 예탁금에 1년 이상 투자하면 오는 12월31일까지 해외주식 양도세 세제 혜택을 주는 계좌다.

이번 이벤트는 5월29일까지 진행된다. 키움증권 생애 최초 계좌개설 및 RIA 개설조건 충족 고객 대상으로 매수쿠폰 2만원을 지급한다. 매수쿠폰으로는 국내 주식이나 국내 주식형 펀드를 매수할 수 있다. 4월 말, 5월 말 기준 계좌 납입금 500만원 이상이면 매수쿠폰 5만원을 추가 지급한다.

아울러 RIA 개설 고객 대상 환전 수수료를 무료로 적용한다. 국내주식 매매수수료 할인도 오는 12월31일까지 자동으로 적용된다. RIA에서 매매 시 할인이 적용되며, 유관기관 수수료는 고객 부담이다.

RIA 계좌에서 개인당 해외주식 매도금액 5000만원 한도 내에서 양도소득세 감면 혜택을 받을 수 있다. 매도 시점에 따라 공제율이 다르다. 5월 31일까지 매도 시 100%, 7월까지 80%, 8~12월까지 50% 공제받는다. 단, 1년 의무 보유가 필요하다.

RIA가 아닌 다른 금융계좌에서 해외주식 등 순투자금액에 따라 감면 혜택이 차감된다. RIA가 아닌 다른 일반계좌에서 해외주식 등을 순매수한 금액은 올해 중 거래 시점에 따라 금액이 반영되는 가중치가 다르게 적용된다.

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이벤트에 대한 자세한 사항은 키움증권 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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