내달 2세대 올 뉴 삼각김밥 포문

라이센서와 1년간 '라이스 프로젝트'

냉장 상태서도 찰진 밥과 바삭한 김 그대로

세븐일레븐은 간편식 삼각김밥을 전자레인지에 데우지 않아도 갓 지은 밥맛을 느낄 수 있는 2세대 제품을 선보인다고 24일 밝혔다.

다음 달 7일부터 '라이스 프로젝트' 기술을 반영한 '올 뉴(All New) 삼각김밥' 10종을 출시할 예정이다. 라이스 프로젝트는 세븐일레븐이 라이센서인 세븐일레븐 인터내셔널과 국내 협력사인 롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 110,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 108,700 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 '포켓몬빵부터 라면까지' 싹 내린다…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 "줄 서도 못 구한다" 5배 '웃돈' 거래까지 난리난 황치즈칩…과자 한정판의 세계[맛잘알X파일] 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 전 종목 시세 보기 , 롯데중앙연구소와 함께 '팀MD(상품 공동 개발 체계)'를 결성하고 약 1년간 연구 개발을 통해 밥 품질을 근본적으로 혁신한 기술이다. 냉장 상태에서 그대로 먹어도 바삭한 김 맛과 함께 밥의 촉촉한 찰기를 모두 느낄 수 있는 '냉장밥 노화 방지 및 수분 보존 기술'을 개발한 것이 특징이다.

세븐일레븐이 냉장 상태에서도 바삭한 김 맛과 밥의 찰기를 느낄 수 있도록 개발한 올 뉴 삼각김밥. 세븐일레븐 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 국내 편의점 푸드는 생산부터 진열, 판매까지 콜드체인 시스템으로 운영된다. 이렇게 만든 삼각김밥은 전자레인지에 돌리지 않고 그대로 취식하면 김은 바삭하지만 밥 알이 딱딱하고 흩어지는 단점이 있다. 반면 렌지업 시 밥은 찰지지만 김이 눅눅해진다.

신기술을 통해 냉장 상태에서도 밥알이 수분감을 잃지 않도록 처리했고, 쌀 내부의 단백질 결합을 강화시켜 찰기 있는 식감을 구현해냈다. 실제 해당 취반 기술과 노하우를 적용한 후 밥의 경시도(시간 경과에 따른 변화 정도)를 분석한 결과 냉장 48시간 이후 시점을 기준으로 수분감은 기존 대비 5% 증가했고, 조직감은 10%가량 개선됐다고 회사 측은 설명했다. 또 상품별 최적의 재료, 소스량, 가수량(밥을 짓는 물의 양) 등을 배합하고 고소함과 감칠맛이 강한 마요네즈를 개발해 토핑 맛도 개선했다.

세븐일레븐은 라이스 프로젝트 기술을 김밥과 초밥 등 전반적인 미반 간편식에 순차적으로 적용해 나갈 예정이다. 다음 달 8일부터 28일까지는 애플리케이션(앱)을 통해 '신상품 반값 체험가 이벤트'도 진행한다. 주차별로 올 뉴 삼각김밥을 당일픽업 구매 시 반값인 650원에 만나볼 수 있다.

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김흥식 세븐일레븐 상품1부문장은 "세븐일레븐은 국내 편의점 삼각김밥의 시작을 열고 대중화를 이끈 브랜드로서 이제는 밥의 본질적인 품질 혁신을 통해 삼각김밥의 새로운 기준을 제시하고자 한다"며 "이번 라이스 프로젝트는 단순한 상품 리뉴얼이 아닌 세븐일레븐 인터내셔널과의 전략적인 협력 관계와 더불어 국내 연구 역량이 결합된 푸드 대혁신 사례로, 향후 미반 간편식 카테고리 전반으로 확대해 편의점 푸드 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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