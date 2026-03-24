'비보티비' 페이크다큐 예능서 수익 관련 대화

'왕과 사는 남자' 인센티브 규모 관심

천만 관객을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독이 "러닝 개런티를 걸지 않았다"고 언급하며 관심이 쏠렸다. 다만 해당 발언은 페이크 다큐 형식의 콘텐츠에서 나온 것으로 실제 계약 조건과는 다를 가능성도 제기된다.

장항준 감독이 비보티비의 페이크 다큐 예능 '임형준의 연기의 성'에서 러닝개런티를 걸지 않았다고 언급했다. 비보티비 AD 원본보기 아이콘

23일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '임형준의 연기의 성' 8화 영상이 공개됐다. 이 콘텐츠는 배우 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 페이크 다큐멘터리 형식의 예능이다. 실제 배우들의 대화를 바탕으로 현실과 허구가 뒤섞인 내용으로 영상이 진행된다.

해당 회차에는 장항준 감독과 임형준, 김의성이 술자리를 함께하며 영화 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 장항준은 이 자리에서 "천만이 됐다고 해서 영화에 대한 초심을 잃으면 안 될 것 같았다"며 "시나리오 정교하게 쓴 저예산 독립 영화를 기획했다. 직접 제작하고 연출한다"고 말했다.

이에 김의성은 "그럼 '왕과 사는 남자'로 돈은 많이 벌었으니까 이런 쪽으로 가보겠다는 거냐"고 물었고 임형준도 "형 돈 엄청 벌지 않았냐. 러닝 개런티만 해도"라고 거들었다. 김의성은 "천만이면 (러닝 개런티가) 얼마야"라고 반응했다.

천만 영화 흥행…'왕과 사는 남자' 수십억 인센티브 관측

영화 '왕과 사는 남자' 스틸컷. 쇼박스 원본보기 아이콘

러닝 개런티는 손익분기점을 초과한 관객 수에 따라 추가로 지급되는 인센티브다. '왕과 사는 남자'는 손익분기점이 약 260만 관객으로 알려졌는데, 22일까지 누적 관객 수가 1475만명을 기록하며 손익분기점을 크게 넘긴 흥행 성적을 달성했다. 누적 매출은 약 1425억원으로 '극한직업'을 넘어서며 한국 영화 역대 매출 1위에 올랐다.

영화 업계에서는 작품이 흥행할 경우 감독이 기본 연출료 외에 성과에 따라 '러닝 개런티'를 지급받는 경우가 많다. 통상 관객 1인당 300~500원 수준이 책정되는 점을 고려하면 장항준이 받을 인센티브는 최소 수십억원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

"러닝 개런티 안 걸었다"…페이큐 다큐 속 발언 눈길

그러나 장항준은 영상에서 "다들 그렇게 알고 있는데 내가 러닝 개런티를 안 걸었다"며 한숨을 내쉬었다.

이를 들은 김의성과 임형준은 매우 놀라며 "러닝 개런티는 자연스럽게 걸리는 것 아니냐", "러닝을 안 거는 감독이 어디 있느냐"며 의아해했다. 이에 장항준은 "러닝을 걸자고 했는데 내가 (감독료를) 500만~600만원 더 받자고"라며 후회하는 모습을 보였다.

다만 해당 콘텐츠는 현실과 허구가 섞인 페이크 다큐 형식으로, 장항준의 발언은 실제 계약 조건과는 다를 가능성도 있다.

장항준은 앞서 지난 11일 '비보티비'의 콘텐츠 '비밀보장'에서도 영화 수익 구조와 관련해 아쉬움을 언급한 바 있다. 그는 "이렇게 될지 몰라 지분을 아주 조금만 걸었다"며 "생각만 해도 너무 아깝다. 비보 사옥 앞에 큰 건물을 지을 수 있었을 것"이라고 말했다.

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한편 영화의 제작자인 임은정 대표는 최근 언론 인터뷰에서 "'왕사남'은 제가 다 가져가는 구조가 아니라 나눠서 받는 구조"라며 "함께한 사람들에 대한 보상을 생각하고 있다. 아직은 추상적인 단계지만 무엇이 됐든 한국 영화에 도움이 되는 방향으로 하고 싶다. 어떤 방식으로든 인센티브는 지급할 것"이라고 밝혔다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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