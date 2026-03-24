중동 사태에도 2분기 수출 온기 지속…반도체가 모멘텀 이끈다

무협, 수출산업경기전망지수(EBSI) 조사

2분기 EBSI 106.6 강보합

다수 업종 둔화 속 반도체(191.4) 강세

올해 2분기 수출기업의 체감경기가 강보합을 보이며 전 분기의 긍정적 흐름을 이어갈 전망이다. 미국과 이란의 군사적 충돌로 대다수의 업종에서 수출 여건 악화가 예상되나, 수출 비중이 높은 반도체 산업의 호조가 모멘텀을 견인할 것으로 분석된다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 24일 발표한 '2026년 2/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)' 보고서에 따르면, 올해 2분기 EBSI는 106.6으로 추산되며 3분기 연속 기준점(100)을 웃돌았다.

EBSI는 다음 분기 수출 경기에 대한 국내 수출기업들의 전망을 조사 및 분석한 지표로, 기준점 100을 넘으면 전 분기보다 개선, 100을 하회하면 악화를 의미한다.

품목별로는 15대 품목 중 반도체를 포함한 3개 품목의 수출 여건이 개선될 것으로 조사됐다. 특히, 반도체(191.4)는 2분기 스마트폰 톱티어 업체들의 공격적인 출하 확대와 피지컬·에이전틱 인공지능(AI) 확산에 따른 고성능 반도체 수요 증가에 힘입어 공급자 우위의 시장 구도가 유지될 전망이다. 석유제품(102.9) 역시 호르무즈 해협 운송로 봉쇄에 따른 국제유가 상승으로 제품 수출단가 강세가 이어질 것으로 예상된다.

반면, 가전(51.3)은 중국과의 가격경쟁 심화와 관세 부담에 따른 수요 위축으로 부진이 예상된다. 플라스틱·고무·가죽제품(58.4) 역시 중동산 나프타 수급 여건 악화로 주요 원료인 나프타 공급에 차질이 발생하면서 수출 부진이 전망된다.

항목별로는 10개 조사 항목 중 ▲수출단가(121.9), ▲수출채산성(119.1) 등 5개 항목에서 수출 여건이 개선될 것으로 조사됐다. 특히, 수출단가는 반도체, 선박, 석유제품의 긍정적 전망에 힘입어 직전 분기 대비 개선폭(+11.4포인트)이 가장 큰 것으로 나타났다.

수출기업들은 올해 2분기 수출 애로 요인으로 '원재료 가격 상승(21.8%)'과 '물류비용 상승(20.1%)'을 가장 많이 꼽았다. 두 항목 모두 전 품목에서 '상위 2대 애로'로 지목되며 전 업종의 최대 부담으로 대두됐다.

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이관재 한국무역협회 수석연구원은 "중동 사태로 물류 차질과 원자재 수급 불안이 수출기업 부담을 키울 수 있다"며 "수출 개선 모멘텀을 지속하기 위해 피해기업에 대한 물류비 및 경영자금 지원과 함께 취약 공급망 점검, 조달 안정화에 나서야 한다"고 강조했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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