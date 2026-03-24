전동화 모델 생산 역량 강화

부산시 '필랑트' 관용차 구매 검토

르노코리아는 23일 부산시청에서 부산시와 부산공장 전기차 생산시설 구축에 대한 협약을 체결했다고 24일 밝혔다. 지난해 '아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 써밋 코리아 2025'에서 발표한 신규 투자 계획의 일환으로 진행된 협약이다.

니콜라 파리 르노코리아 사장(왼쪽)은 박형준 부산시장과 23일 부산시청에서 진행된 르노코리아와 부산시 부산공장 전기동력자동차 생산시설 구축에 대한 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 부산시 AD 원본보기 아이콘

르노코리아는 지난해 부산공장 내 하나의 혼류 생산 라인에서 내연기관과 하이브리드 차량은 물론, 순수 전기차도 생산할 수 있도록 총 68개의 설비를 새로 구축했다. 이를 통해 현재 '필랑트'와 '그랑 콜레오스', '아르카나' 등 하이브리드 모델들을 중심으로 순수 전기차인 '폴스타 4'도 함께 생산 중이다.

향후 전동화 모델의 생산 확대를 위한 추가 설비 투자를 진행할 예정이며, 추가 설비 투자가 완료되면 부산공장의 전동화 모델 생산 역량은 더욱 강화될 전망이다.

르노코리아 부산공장은 하나의 생산 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 혼류 생산할 수 있으며, 우수한 품질 경쟁력을 토대로 르노 그룹의 핵심 생산 거점 역할을 수행해 오고 있다. 르노 그룹이 발표한 새로운 중장기 전략 '퓨처레디 플랜'에서도 유럽 외 글로벌 시장 강화를 위한 5대 글로벌 허브로 언급되며 중요성이 더욱 주목받고 있다.

부산시는 부산에서 만들어 세계 시장으로 수출하는 르노 글로벌 플래그십 크로스오버 '필랑트'의 관용차량 구매를 검토할 방침이다.

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필랑트는 스포츠유틸리티차(SUV)의 공간 활용성, 세단의 정숙성과 편안함까지 담아낸 새로운 E세그먼트 크로스오버 모델이다. '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'가 적용된 파격적이고 카리스마 넘치는 디자인과 '퍼스트 클래스 라운지 시트' 기반의 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간을 제공하고, 시스템 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스 등을 갖췄다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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