[클릭 e종목]"에이피알, 여전한 글로벌 성장 기대감…목표가 31%↑

목표주가 기존 대비 31.3% 상향 조정

KB증권은 24일 에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 324,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 359,500 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]AI 기반 피부 관리 '부스터 프로 X2' 에이피알 메디큐브, 세포라 입점…유럽 공략 본격화 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 에 대해 여전한 글로벌 성장 기대감을 반영해 목표주가를 기존 32만원에서 42만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

손민영 KB증권 연구원은 "목표주가 상향은 히어로 제품군(SKU) 확장이 지속되며 미국 아마존 뷰티 톱100 내 메디큐브 제품이 2월 최대 10개까지 랭크인하며 비수기에도 우상향 흐름을 이어가고 있고 미국, 일본 등에서 오프라인 채널 확장이 진행 중인데 특히 얼타 독점 종료 이후 추가 리테일 입점을 통한 미국 매출 성장이 기대되기 때문"이라며 "유럽에서는 틱톡샵 UK 뷰티 카테고리 내 총거래액(GMV) 1위, 아마존 UK 톱100 내 5개 제품 랭크인을 통해 직접 진출 효과가 확대되고 있으며 프랑스, 독일, 스페인 등으로의 직접 진출에 따른 추가 성장 모멘텀이 기대된다"고 설명했다.

AD

KB증권은 에이피알의 올해 매출액을 전년 동기 대비 54.2% 증가한 2조3550억원, 영업이익은 57.2% 늘어난 5743억원으로 전망했다. 손 연구원은 "기존 추정치 대비 매출액은 6.6%, 영업이익은 10.3% 각각 상향 조정한다"면서 "미국, 일본 온라인 트렌드의 견조한 흐름에 더해 오프라인 매출 확대와 유럽 직진출에 따른 기타 권역 매출액 확대를 반영했다"고 말했다.

에이피알은 최근 제프리스 아시아 포럼에 참석해 해외 투자자들과 미팅을 가졌다. 손 연구원은 "해외 투자자들은 글로벌 매스티지 화장품 시장의 성장을 인지하고 있으며 해당 시장 내 메디큐브의 영향력 확대와 점유율 상승 가능성에 큰 관심을 보였다"면서 "특히 메디큐브 단일 브랜드만으로도 채널 및 SKU 확장을 통해 추가 성장 여력이 충분한지 확인하고자 했으며 단순 화장품에 국한되지 않고 홈 뷰티 디바이스 및 메디컬 디바이스를 직접 개발, 생산하는 포괄적인 뷰티 기업으로의 사업 모델과 중장기적인 비즈니스 영속성에 대해 긍정적인 반응을 나타냈다"고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>