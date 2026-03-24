첫 단추 '타당성 조사' 가로막는 예산 삭감

미래 세대 위한 '문화적 책무' 유보 우려

지역 문중 "유물 기탁하고 싶어도 박물관 건립 불투명"

경기 고양특례시(시장 이동환)의 숙원인 '공립박물관'건립 사업이 추경예산 삭감으로 표류하고 있다.

고양특례시청 전경. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

5천 년 가와지 볍씨와 세계유산 조선왕릉 등 방대한 역사 자산을 보유하고도 이를 담아낼 전문 공간이 없어, 도시 정체성을 보존할 골든타임을 놓치고 있다.

현재 5대 특례시 중 시 직영 종합박물관이 없는 곳은 고양시가 유일하다. 보존·전시 공간의 부재로 발굴된 유물들이 타 지역 수장고에 분산 보관되거나 시민들에게 공개되지 못하는 실정이며, 이는 고양시민의 문화적 권리를 제약하는 요인이 되고 있다.

특히 건립의 첫 단추인 '타당성 조사 용역' 예산 삭감은 박물관의 필요성과 재정적 적정성을 객관적으로 검증할 기회를 차단하고 있다. 이는 미래 세대가 누려야 할 유산에 대한 '문화적 책무'를 유보하는 행위이며, 무분별한 투자를 방지하기 위한 최소한의 행정 절차마저 가로막는 비합리적인 결과라는 목소리가 나오고 있다.

지역의 뿌리를 지켜온 주요 문중들의 상실감도 깊다. 가문의 희귀 유물을 기증하겠다는 문의는 잇따르나, 건립 불확실성으로 인해 기증 결정을 유보하는 사례가 나타나고 있다. 한 문중 관계자는 "조상의 유산을 고양시에 남기고 싶지만, 확실한 공간이 없어 불안하다"며 "행정 신뢰 회복을 위해서라도 조속한 건립 확정이 필요하다"고 밝혔다.

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고양시는 그간 학예연구 인력 채용과 유물 구입 등 행정적 준비를 차질 없이 진행해 왔다. 고양시 측은 "박물관 건립은 고양시가 어떤 도시로 기억될 것인가에 대한 시민과의 공적 약속"이라며, "기증을 희망하는 시민들의 염원이 헛되지 않도록 건립 기반이 조속히 마련되길 기대한다"고 말했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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