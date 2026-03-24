트럼프, 이란과 협상 사실 확인

협상 최우선 조건으로 "핵무기 포기" 제시

이란 국회의장 "협상 이뤄지지 않았다"

지난해 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 연설하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란과 협상을 진행 중이라며, 주요 쟁점에서 합의가 이뤄지고 있다고 밝혔다. 그러나 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 미국과의 협상을 "가짜뉴스"라며 부인했다. 양측의 협상 결과에 따라 확전 또는 외교적 해결의 분수령이 될 전망이다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다 팜비치 국제공항에서 테네시주 멤피스로 출발하기 전 기자들과 만나 "우리는 매우 심도 있는 대화를 진행했다"며 "우리는 주요 쟁점에서 합의했고, 거의 모든 쟁점에서 합의했다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 중동 특사인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너 등이 이란 측과 전날 저녁까지 협상을 진행했다는 사실도 공개했다.

그는 "오늘은 아마 전화로 협의를 할 것 같다. 하지만 매우 곧 우리는 만나게 될 것"이라며 "이란은 합의하고 싶어 하고, 우리 역시 합의를 원한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 합의를 위한 핵심 조건으로 이란의 '핵무기 포기'를 꼽았다. 기자들이 트럼프 대통령에게 어떤 합의를 이뤘냐고 묻자 "그들은 핵무기를 갖지 않을 것이다. 그게 첫 번째다. 그들은 거기에 동의했다"고 말했다.

이란의 농축우라늄 비축분과 관련해선 "합의가 타결되면 우리가 직접 가서 그것을 가져올 것"이라고 덧붙였다.

또 트럼프 대통령은 합의에 성공하면 호르무즈 해협이 개방되고 국제유가도 하락할 것이라고 말했다. 특히 호르무즈 해협을 미국이 이란과 공동관리할 수 있다고 시사했다.

그는 "(호르무즈 해협 문제가) 공동으로 통제될 수 있을 것"이라며 "아마도 나와 아야톨라(이란 최고지도자)"가 함께 할 수 있을 것이라고 말했다.

모하메드 바게르 갈리바프 이란 국회의장 X 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 현재 협의를 진행하는 카운터 파트가 이란의 새 최고지도자인 세예드 모즈타바 하메네이는 아니라고 말했다. 악시오스 보도에 따르면 미 협상단은 갈리바프 이란 국회의장과 대화했다고 보도했다.

그러나 갈리바프 국회의장은 자신의 X(옛 트위터)에서 미국과 협상 사실을 부인했다. 그는 "미국과의 협상은 전혀 이루어지지 않았다"며 "가짜뉴스는 금융 및 석유 시장을 조작하고 미국과 이스라엘이 갇혀 있는 수렁에서 벗어나기 위한 수단으로 사용되고 있다"고 밝혔다.

AD

그러면서 "이란 국민은 침략자에 대한 완전하고 마땅한 처벌을 요구한다"며 "이란의 모든 관리는 이 목표가 달성될 때까지 최고 지도자와 국민을 확고히 지지할 것이다"고 적었다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>