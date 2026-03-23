신입생 전원 10만원 지급

전남 목포시가 보편적 교육복지 실현과 학부모 부담 완화를 위해 초등학생 입학축하금을 지원한다.

시는 2026학년도 초등학교 최초 입학생을 대상으로 1인당 10만 원의 입학축하금을 지급한다고 밝혔다.

지원 대상은 입학일 기준 목포시에 주민등록을 둔 초등학교 신입생 전원으로, 가계 소득과 관계없이 지급된다. 신청 기간은 오는 30일부터 11월 30일까지이며, 보호자가 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

입학축하금은 자격 확인 절차를 거쳐 지역화폐인 목포사랑상품권 카드로 지급되며, 올해 말까지 사용할 수 있다. 목포시는 대상자 누락을 방지하기 위해 각 학교에 안내문을 발송하고 현수막 게시와 SNS 홍보 등을 병행하고 있다.

시 관계자는 "입학축하금이 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다"며 "아이들이 행복하게 성장할 수 있는 교육환경 조성을 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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한편 시는 2023년 제도 시행 이후 2025년까지 약 4,500여 명에게 입학축하금을 지급하며 지역 교육환경 개선에 기여해왔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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