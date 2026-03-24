[2026 가구혼수]"얼음 걱정 끝"…제빙량 2배 늘린 코웨이 정수기
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'얼음정수기 경쟁' 스탠드형으로 확장
코웨이, 사업장용 라인업 강화
코웨이가 오피스 시장을 겨냥해 스탠드형 얼음정수기 라인업을 새롭게 보강했다. 코웨이는 지난해 말 국내 최대 얼음 용량의 스탠드형 정수기 '아이스 스탠드 5.2'를 출시한 데 이어 최근 중형 스탠드 얼음정수기 중 가장 큰 제빙량을 갖춘 '아이스 스탠드 3.0'을 선보이며 시장 공략에 속도를 내고 있다. 이로써 코웨이의 스탠드 얼음정수기 시리즈는 총 4가지로, 사업장 크기와 얼음 사용량에 맞춰 최적의 제품을 고를 수 있게 됐다. 코웨이 스탠드형 제품의 얼음 저장고 용량은 1㎏부터 3㎏, 3.8㎏, 5.2㎏까지 다양하다.
코웨이 아이스 스탠드 3.0 정수기
코웨이 스탠드 얼음정수기 시리즈는 풍성한 얼음을 제공하면서도 슬림한 디자인을 적용하기 위해 혁신 제빙 기술력을 담았다. '아이스 스탠드 5.2'의 일일 제빙량은 기존 모델 대비 약 94% 증가한 20㎏을 구현해 하루에 최대 약 1659개의 얼음을 생성한다. 특히 12분마다 신선한 얼음을 생성하는 쾌속 제빙 기술로 기존 대비 약 31% 빠른 속도로 얼음을 공급한다. '아이스 스탠드 3.0'은 전작 대비 부피를 약 11% 줄였음에도 일일 제빙량이 두 배로 늘어난 13.6㎏으로, 하루 최대 약 1246개의 얼음을 만든다.
코웨이는 실제 사용 환경에 주목하며 물을 받는 순간의 편의와 효율성도 강화했다. 신제품 2종의 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요가 없도록 팔 높이까지 올렸다. 추출 공간은 27㎝로 넓어져 긴 물병도 기울이지 않은 채로 안정감 있게 올려두고 편리하게 사용할 수 있다. 얼음과 물이 동시에 나오는 '얼음물' 기능이 적용돼 각각 받아야 하는 번거로움도 없앴다.
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여러 명이 사용해도 언제나 깨끗하게 관리할 수 있도록 위생도 신경 썼다. 4중 UV 살균기능으로 얼음 저장고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균해주며 작동 상황은 전면 화면을 통해 한눈에 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수 탱크 등은 간편하게 분리돼 손쉽게 세척할 수 있다. 코웨이는 이번 신제품을 앞세워 상업용 얼음정수기 시장에서 차별화된 고객 경험을 지속해서 확대해 나간다는 방침이다.
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