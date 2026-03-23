산업·교통·문화·관광 등 분야별 전략사업 담아



전남 여수시는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 지역 주요 현안이 전남·광주통합특별시장 공약에 반영되도록 8개 과제, 22개 사업을 발굴해 각 정당과 후보자에게 전달했다고 23일 밝혔다.

이번 건의는 산업 경쟁력 제고와 미래 신산업 육성, 광역 교통망 확충, 해양관광 활성화, 지역 균형발전 기반 구축 등 여수의 지속 가능한 성장을 견인할 핵심사업을 차기 통합특별시 정책에 반영하기 위한 것이다.

여수시는전국동시지방선거를 앞두고 지역 주요 현안이 전남·광주통합특별시장 공약에 반영될 수 있도록 8개 과제 22개 사업을 발굴해 각 정당과 후보자에게 건의했다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 건의사업으로 산업 분야에서는 율촌 미래첨단 국가산단 조성, 여수산단 CCUS 클러스터 구축, 차세대 에너지ㆍ화학산업 소부장 특화단지 조성, 석유화학산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발(R&D) 지원사업 등을 담았다.

미래 신산업 육성과 교통 인프라 확충을 위한 과제도 함께 제시했다. 해상풍력 HVDC 전력망 구축, 동부권 산단 광역 수소배관망 구축, 한반도 KTX 노선 신설, 여수공항 국제공항 승격, 여수~순천 고속도로 건설 등이다.

관광·문화 분야에서는 국제해양레저관광복합센터 건립, K-POP 아레나 조성, 여자만 국가해양생태공원 조성사업 여수권역 반영 등을 제시했다.

아울러, 지역 균형발전과 해양수산 기능 강화를 위해 남해안 종합개발청 신설, 수협중앙회 여수 이전, 여수·순천 10·19사건 평화재단ㆍ공원 유치, 김 산업 육성 및 수산식품 클러스터 조성사업도 포함했다.

AD

정현구 여수시장 권한대행은 "이번에 전달한 사업들은 여수 발전과 미래 성장 동력을 담은 핵심 과제들이다"며 "지역 현안이 통합특별시장 공약에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>