국내 40호 신약…세계 최초 콜산 성분

"강력한 영업망과 마케팅 노하우 활용"

메디톡스 메디톡스 close 증권정보 086900 KOSDAQ 현재가 102,700 전일대비 4,900 등락률 -4.55% 거래량 17,488 전일가 107,600 2026.03.23 10:41 기준 관련기사 메디톡스, 세계 최초 액상형 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스' 열 안정성 우수 논문 국제 학술지 게재 메디톡스, 지난해 매출 최고치 경신…영업익은 15%↓ 메디톡스그룹, 2026년 승진 인사…김학우 상무 승진 전 종목 시세 보기 는 중등증 및 중증 턱밑 지방 개선을 적응증으로 하는 주사제 '뉴비쥬(NUVIJU)'를 오는 30일 출시한다고 23일 밝혔다.

국내 메디컬 에스테틱 시장에서 최초로 탄생한 '국산 40호 신약' 뉴비쥬는 세계 최초 콜산(CA)을 주성분으로 사용한 지방개선 주사제다. 기존 제품들에 사용되는 데옥시콜산(DCA)과 달리 콜산을 사용해 부종, 멍 등의 이상 반응을 줄였다. 산성도를 인체와 유사한 농도로 맞춰 통증을 최소화했으며 알레르기와 피부 자극을 유발할 수 있는 벤질알코올, 벤제토늄염화물 등 화학부형제도 배제했다.

메디톡스 뉴비쥬주. 메디톡스 AD 원본보기 아이콘

임상 3상에서 국내 중등증 및 중증 턱밑 지방 환자 240명을 대상으로 턱밑 지방 정도를 평가한 결과, 위약군 대비 1단계 이상 개선된 환자 비율은 88.6%, 2단계 이상은 46.7%로 나타났다.

메디톡스는 전국에 보유한 병·의원 네트워크를 기반으로 신규 KOL(Key Opinion Leader) 발굴을 통해 브랜드 인지도를 빠르게 높여 성공적으로 시장에 진입한다는 계획이다. 임상학적 가치와 제품 우수성을 알리기 위한 대규모 론칭 심포지엄을 개최하고, 자사 제품과의 전략적 시너지도 극대화할 예정이다.

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메디톡스 관계자는 "강력한 영업망과 마케팅 노하우를 적극적으로 활용해 국내 시장을 재편하며 차별화된 기술력과 제품력을 선보일 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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