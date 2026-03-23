펩타이드 면역치료제 기업 상장 청신호

아토피 2상 파이프라인 도입 협력 확대

오픈이노베이션 성과 가시화

동구바이오제약 동구바이오제약 close 증권정보 006620 KOSDAQ 현재가 5,310 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,250 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 동구바이오제약, 지놈앤컴퍼니에 10억 추가 투자 [기로의상장사]옵티코어②부실 담보로 페이퍼컴퍼니에 40억 대여 의혹 동구바이오제약, 쎄닐톤에이캡슐 출시 전 종목 시세 보기 이 투자한 바이오벤처 노바셀테크놀로지가 코스닥 상장을 위한 기술성 평가를 통과했다. 펩타이드 기반 면역치료제 개발 기업이 상장 문턱을 넘으면서 오픈이노베이션 전략의 성과가 가시화됐다는 평가다.

동구바이오제약, 노바셀 기업 로고 이미지. 동구바이오제약 AD 원본보기 아이콘

동구바이오제약은 노바셀테크놀로지가 기술성 평가에서 A와 BBB 등급을 받아 상장예비심사 청구 자격을 확보했다고 23일 밝혔다.

노바셀테크놀로지는 염증 해소를 유도하는 '프로-레졸루션(pro-resolution)' 기전의 펩타이드 면역치료제 '펩티로이드'를 개발한다. 기존 항염 치료가 염증 억제에 초점을 맞춘 것과 달리 염증의 자연스러운 종료 과정을 촉진한다는 점이 특징이다. 다만 해당 기전의 임상적 유효성에 대한 확립된 대규모 근거는 제한적인 상황이다.

동구바이오제약은 2012년 초기 투자 이후 최대주주 지위를 유지해왔다. 범부처신약개발사업과 국가신약개발사업 등 국책과제를 통해 아토피 피부염 치료제 개발에 참여했고 올해 2월에는 임상 2상 단계 파이프라인을 기술도입했다.

아토피 피부염 치료제 시장은 성장성이 높은 분야로 꼽힌다. 글로벌 시장은 2023년 약 18조원에서 2033년 43조원 규모로 확대될 것으로 전망된다.

노바셀테크놀로지는 안구건조증 치료제도 개발 중이다. 앞서 파이프라인이 휴온스에 기술이전됐으며 최근 국내 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받았다.

이와 함께 2세대 펩티로이드 후보물질을 기반으로 류마티스 관절염, 궤양성 대장염, 건선 등으로 적응증 확대를 추진하고 있다. 피부와 호흡기, 안과 질환 분야에서는 HK이노엔과 기술이전 계약을 체결하고 후속 연구를 진행 중이다.

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조용준 동구바이오제약 대표는 "이번 기술성 평가 통과는 오픈이노베이션 전략의 성과"라며 "양사 협력을 통해 펩타이드 신약 개발과 사업화를 가속하겠다"고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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