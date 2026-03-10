동구바이오제약, 지놈앤컴퍼니에 10억 추가 투자

CB 인수 계약 체결

"중장기 성장 가능성 높이 평가"

동구바이오제약 동구바이오제약 close 증권정보 006620 KOSDAQ 현재가 5,110 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,380 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 [기로의상장사]옵티코어②부실 담보로 페이퍼컴퍼니에 40억 대여 의혹 동구바이오제약, 쎄닐톤에이캡슐 출시 아름메딕스, 차세대 필러 생산공장 준공…동구바이오제약과 시너지 기대 전 종목 시세 보기 은 지놈앤컴퍼니 지놈앤컴퍼니 close 증권정보 314130 KOSDAQ 현재가 6,330 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,030 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 지놈앤컴퍼니, 271억원 제3자배정 유상증자 결정 [특징주]고바이오랩, 美 특허 등록 소식에 급등 휴온스, 신성장R&D총괄로 박경미 부사장 선임 전 종목 시세 보기 가 발행한 전환사채(CB) 중 10억원 규모를 인수하는 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

동구바이오제약은 2020년 지놈앤컴퍼니에 약 30억원을 투자한 이후 시장에서 약 5억원 규모의 지분을 추가 매수해 현재까지 약 35억원을 투자한 바 있다. 동구바이오제약 측은 "지놈앤컴퍼니의 연구개발 전략 변화와 중장기 성장 가능성을 높게 평가해 투자를 결정했다"고 설명했다.

지놈앤컴퍼니는 초기 면역 항암 마이크로바이옴 치료제 개발과 신규 타깃 발굴 연구를 중심으로 사업을 전개해 온 곳이다. 최근에는 자체 발굴 신규 타깃을 기반으로 항체 및 항체약물접합체(ADC) 신약 개발로 연구개발 축을 확장하고 있다.

AD

동구바이오제약 조용준 회장은 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 바이오 신약개발 기업에 대한 전략적 투자와 협력 기회를 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

Advertisement

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>