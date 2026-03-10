CB 인수 계약 체결
"중장기 성장 가능성 높이 평가"

가 발행한 전환사채(CB) 중 10억원 규모를 인수하는 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.


동구바이오제약은 2020년 지놈앤컴퍼니에 약 30억원을 투자한 이후 시장에서 약 5억원 규모의 지분을 추가 매수해 현재까지 약 35억원을 투자한 바 있다. 동구바이오제약 측은 "지놈앤컴퍼니의 연구개발 전략 변화와 중장기 성장 가능성을 높게 평가해 투자를 결정했다"고 설명했다.

동구바이오제약, 지놈앤컴퍼니에 10억 추가 투자
지놈앤컴퍼니는 초기 면역 항암 마이크로바이옴 치료제 개발과 신규 타깃 발굴 연구를 중심으로 사업을 전개해 온 곳이다. 최근에는 자체 발굴 신규 타깃을 기반으로 항체 및 항체약물접합체(ADC) 신약 개발로 연구개발 축을 확장하고 있다.

동구바이오제약 조용준 회장은 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 바이오 신약개발 기업에 대한 전략적 투자와 협력 기회를 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.


이성민 기자 minute@asiae.co.kr
