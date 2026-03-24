LX하우시스의 'LX Z:IN 벽지 디아망(DIAMANT)'은 지난 2018년 출시 이후 프리미엄 벽지 시장의 판도를 바꾼 베스트셀러 제품이다. 일반벽지보다 30% 두꺼운 표면 질감과 세련된 디자인, 친환경성을 갖췄다.

LX하우시스의 LX Z:IN 벽지 디아망. LX하우시스 AD 원본보기 아이콘

디아망 벽지는 회벽·스톤·직물·페인팅 등 소비자 선호도가 높은 표면 질감 디자인에 자연 소재의 느낌을 살렸다. 깊이감과 입체감을 더한 표면 질감을 구현하기 위해 엠보(올록볼록 무늬) 공법과 표면 무광 처리 공법 등이 적용됐다.

회벽 컬렉션은 빛에 따라 은은한 느낌을 연출하고 공간을 보다 세련된 분위기로 만들어준다. 스톤 컬렉션은 우아하고 고풍스러운 분위기에 제격이다. 직물 컬렉션은 따뜻한 색감과 부드러운 촉감을 시각적으로 표현해 공간을 더욱 아늑하게 연출할 수 있다.

세로 폭을 1800㎜까지 늘린 대형 사이즈 제품을 활용하면 거실 벽면 등을 시공할 때 이음새가 없고 디자인 무늬 끊김 없이 시공할 수 있다. 디아망 벽지는 '환경성적표지인증'을 획득, 실내공간에서 사용해도 안전한 높은 친환경성을 갖췄다.

'LX Z:IN 벽지'는 2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 조사에서 22년 연속 벽지 부문 1위로 선정됐다. LX하우시스는 지난 5일부터 상반기 최대 규모 할인행사인 '지인페스타'를 진행하고 있다. 행사 기간에 '디아망' 벽지를 비롯해 창호·바닥재·도어·주방 등이 포함된 인테리어 공사를 계약하면 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 최대 500만원 상당의 경품 추첨과 상품권 증정 등 중복 적용 가능한 세 가지 혜택이 마련돼 있다.

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지인페스타 이벤트와 함께 서울 강남구 논현동에 위치한 'LX Z:IN 플래그십' 전시장에 방문해 방문리뷰를 작성하면 추첨을 통해 1등에게 'LG 스탠바이미2'를 증정하는 이벤트를 비롯해 다양한 경품도 받을 수 있다

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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