지리 익숙치 않은 외국인 팬들은 길 헤매기도

임산부도 예외없이 철저한 수색…여경 배치 多

통제로 불편 우려되지 "오히려 안심" 의견도

"멈춰 있지 말고 계속 이동해주세요. 줄 들어가는 대로 바로 앞으로 붙어주시기 바랍니다!"

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞둔 서울 광화문 광장 일대는 철저한 몸 수색과 출입 통제로 사실상 '진공' 수준의 경비에 들어갔다. 31개 게이트에서 금속탐지기 등을 통과해야 광장 진입이 가능했고 경찰은 모든 이 일대를 찾은 시민·관람객을 대상으로 소지품 검사도 실시했다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 21일 서울 종로구 세종문화회관 인근 도로에서 경찰이 행인과 관람객의 몸을 수색하고 있다. 오지은 기자 AD 원본보기 아이콘

21일 오후 2시께 광화문 맞은편부터 시청역까지 남북으로 1.2km, 동서 방향으로 약 200m 구간에 안전 펜스가 늘어섰다. 광장을 통과하려면 펜스를 따라 설치된 31개 게이트를 통과해야 했다.

경찰은 각 게이트에 검문·검색을 위한 문형 금속탐지기(MD)를 설치했고, 신체와 소지품 검사를 진행했다. 몸 수색에 동원된 경찰들은 대부분 여경이었는데, 이는 BTS 팬덤 '아미'의 상당수가 여성인 점을 고려한 조치로 풀이된다. 경찰은 '모든 인원'을 대상으로 몸 수색에 나섰는데, 임산부도 예외는 아니었다. 다만 '방사선 노출 우려'로 보안 스캐너 통과를 거부할 경우 현장에 배치된 여경들이 손으로 몸을 훑는 방식으로 보안 검색을 진행했다. 임신 4개월 차라는 김하늘씨(32)는 "태아에게 혹시 영향이 갈까 싶어 스캐너가 부담스러웠는데, 여경이 꼼꼼히 수색해줘서 다행"이라고 말했다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 21일 서울 광화문 광장 일대에서 경찰이 문형 금속탐지기 등을 배치하고 행인과 관람객의 몸을 검문하고 있다. 박호수 기자 원본보기 아이콘

삼엄한 통제와 보안 검색으로 줄이 길게 늘어섰지만, 팬들은 이 시간도 즐겁게 여기는 모습이었다. 카자흐스탄에서 온 교환 학생 이슬럼씨(20)는 "몸 수색이 철저한 걸 보니 역시 한국은 안전한 나라라는 느낌이 들어 안심된다"며 "역사적 순간을 즐겁게 즐기고 가고 싶다"고 기대감을 드러냈다.

인파가 늘면서 종각~광화문 방면 검문소 등 일부 구역은 오후 3시를 전후로 아예 통행을 차단하기 시작했다. 일부 시민들은 이런 통제에 불만을 터뜨리기도 했다. 전봇대 근처에 앉아 쉬던 한 행인은 경찰이 이동을 부탁하자 "난 공연 보러 나온 것도 아닌데 왜 나한테 난리야"라고 소리쳤다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 21일 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 공연장 진입을 위해 대기하는 외국인 팬들. 박호수 기자 원본보기 아이콘

새벽부터 좋은 자리를 잡기 위해 광장으로 나온 팬들 중에서는 통제 탓에 자리를 잡지 못하고 헤매는 모습도 눈에 띄었다. 정부서울청사 옆 통로가 전면 폐쇄되자 지리가 익숙하지 않은 외국인 팬들은 어쩔 줄 몰라 했다. 일본에서 온 아미 사토 나나씨(23)는 "청사 옆길까지 완전히 막혀버릴 줄은 몰랐다"며 여기만 지나면 멤버들을 더 가까이서 볼 수 있을 텐데 너무 슬프다"고 하소연했다.

'꼼수 관람'을 막기 위해 광화문 일대 빌딩 31곳도 출입이 통제되고 있다. 우회 입장이나 옥상 관람을 차단하고 안전사고 위험을 줄이려는 조치다. 전날 밤부터 시작된 광화문 광장 일대 도로 통제도 계속되고 있다. 차량이 오갈 수 없도록 막힌 세종대로는 22일 오전 6시까지 통제된다. 사직로와 율곡로는 이날 오후 4~11시, 새문안로와 광화문 지하차도는 오후 7~11시까지 통행할 수 없다.

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서울시에 따르면 이날 오후 2시 기준 광화문·덕수궁 인근에는 약 2만6000~2만8000명이 모였다. 정오보다 4000명 가까이 늘어난 규모다. 정부는 서울청사에 현장상황실을 설치하고 인파 밀집상황을 실시간 관리하고 있다. 경찰·소방·공무원 등 현장에 투입되는 인원만 1만5000명에 달한다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr

오지은 기자 joy@asiae.co.kr

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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