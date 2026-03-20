쥐 3마리 중 1마리만 포획

1박 요금이 수백만 원에 달하는 중국 하이난의 한 고급 리조트 객실에 쥐가 출몰해 논란이 일고 있다.

19일 홍콩 성도일보 등 외신에 따르면 치모씨는 지난달 10일 가족과 함께 하이난 링수이현의 한 고급 리조트에 머물던 중 객실에서 쥐를 발견했다. 치 씨는 새벽 1시께 침대 머리맡에서 이상한 소리가 들려 확인해본 결과, 쥐들이 전선과 목재를 갉아 먹고 있었다고 주장했다. 그는 "쥐가 무언가를 갉아먹는 소리가 다음 날 아침 7시까지 계속됐다"고 말했다.

중국 하이난 고급 리조트에 쥐가 출몰해 논란이 일고 있다. 홍콩 성도일보·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

당시 객실에는 고령의 부모와 어린 자녀도 함께 있었으며, 가족 모두 밤새 잠을 이루지 못한 것으로 전해졌다. 다음 날 호텔 직원이 쥐를 포획하는 과정에서 큰 쥐 1마리와 새끼 2마리가 확인됐으며, 이 가운데 1마리만 포획된 것으로 알려졌다. 치 씨는 "가장 큰 쥐는 길이가 약 20㎝였고, 전선까지 훼손했다"고 밝혔다.

리조트 측은 "방역업체의 관리 미흡으로 쥐가 환기구를 통해 유입된 것으로 보인다"며 치 씨에게 객실 교체를 제안했다. 그러나 치 씨는 "비싼 비용을 지불했는데 이런 일을 겪어 일정은 물론 가족 여행 기분까지 망쳤다"며 "다시는 이 리조트에 오지 않겠다"고 반발했다. 그는 리조트 측이 제시한 숙박권 형태의 보상을 거부한 채 당국에 민원을 제기했다. 해당 객실은 침실 2개와 수영장이 포함된 빌라형으로 1박 요금이 9800위안(약 210만원)에 달한다.

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치 씨는 전액 환불과 추가 보상을 요구하고 있지만, 리조트 측은 기존 입장을 유지하고 있어 양측 간 갈등이 이어지고 있다고 매체는 전했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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