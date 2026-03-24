호텔형 침대부터 커스터마이징 옷장까지

현대리바트가 2026년 상반기 이사 및 혼수 시즌을 겨냥해 디자인과 실용성을 겸비한 신제품 3종을 출시했다.

현대리바트 에딧(Edit) 제품 이미지. 현대리바트 AD 원본보기 아이콘

신제품은 '사용자 중심의 공간 최적화'를 테마로 한다. 먼저 '에딧(Edit)'은 5mm 단위까지 조정할 수 있는 맞춤 제작 시스템을 통해 수납 효율을 극대화한 붙박이장이다. 사용자의 라이프스타일에 따라 내부 구성을 자유롭게 편집할 수 있는 모듈형 구조를 채택했다. 색상은 화이트와 그레이지(그레이+베이지) 두 가지로 구성됐다.

'스와니에(Soigne)'는 호텔형 침대로, 안정감 있는 구조와 절제된 디자인을 구현했다. 프레임 디테일에 알루미늄 소재를 적용해 호텔 가구 특유의 세련된 이미지를 구현했다. 헤드보드는 물론 양쪽 패널의 상부까지 끊김이 없는 간접 조명을 더했다. 색상은 아이보리와 딥 브라운 두 가지로 구성됐다.

'위무브(We-Move)'는 전동 리프트 시스템을 적용한 다목적 스마트 테이블이다. 식사나 아이들의 놀이, 공부, 재택근무 등 가족 구성원의 다양한 활동에 맞춰 상판 높이를 610~1020mm까지 조절할 수 있다. 세계 1위 리니어 모터 제작사 제창(Jiechang)사의 듀얼 모터를 탑재해 높이를 조절할 경우 진동과 소음을 최소화하고 안정성을 확보했다. 미니멀한 디자인으로 거실이나 서재 등 어느 공간에서도 조화로운 배치가 가능하다.

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판매처는 현대리바트 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰인 '리바트몰'이다. 현대리바트 관계자는 "이번 신제품은 화려한 장식보다는 가구 본연의 기능과 사용자의 편의성에 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 일상에 자연스럽게 녹아들면서도 생활의 질을 높일 수 있는 실질적인 제품들을 지속해서 선보일 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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