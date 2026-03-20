카카오뱅크, 17일 먹통 복구하다 또 먹통…피해 민원 184건 접수

17일 오후 3시29분부터 26분간 먹통

사고 2시간 후 원인 제대로 파악

시스템 복구하다 8분간 또 먹통

인터넷전문은행인 카카오뱅크가 지난 17일 모바일 애플리케이션(앱) 먹통 원인을 한참 뒤 파악한 데다 복구과정에서 거듭 앱 접속이 안 되는 사고가 발생한 것으로 나타났다.

20일 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원이 카카오뱅크로부터 제출받은 사고 경위 및 원인에 따르면 카카오뱅크앱은 당시 오후 3시 29분께 약 26분간 접속이 막혔다.

이후 5시 30분부터 8분간 또 장애가 발생했다. 초반에 원인을 잘못 파악해 2시간이 지난 후 제대로 문제 해결 작업에 돌입했으나 그 과정에서 재차 오류가 난 것이다.

애초 카카오뱅크는 접속 장애 발생 초반 정기 프로그램 업데이트 프로그램 문제라며 "내부 시스템 변경 과정에서 프로그램 충돌이 발생했다"고 오류 원인을 해명한 바 있다.

카카오뱅크는 이후 더 살펴보던 중 오후 5시 30분께 앱 성능 모니터링 시스템의 강도를 높이는 설정 변경이 서버에 부하를 발생시킨 것이 원인이라는 점을 확인했다. 이에 해당 설정을 되돌리는 작업에 나섰는데 8분간 앱 접속이 안 되는 일이 발생했다.

카카오뱅크는 의원실에 제출한 자료에서 "정밀조사 결과 내부 모니터링 시스템의 설정 변경이 직접 원인이었음을 확인했다"며 "설정을 원상 복구하는 과정에서 2차 접속 지연이 발생했다"고 설명했다.

이어 "시스템을 불안정하게 만들었던 모니터링 설정은 원상 복구되어 서비스가 정상 운영 중"이라면서 "설정 변경이 왜 서비스 지연을 유발했는지는 해당 모니터링 솔루션 제조사와 기술적인 원인을 분석할 예정"이라고 덧붙였다.

카카오뱅크는 당시 장애로 발생한 오지급이나 착오 송금, 이중 결제 등 직접적인 금융 피해는 없었다고 밝혔다.

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다만 앱을 이용할 수 없어 공모주 청약을 못 했다는 등의 고객 피해 민원이 총 184건 접수됐으며, 구체적인 보상 계획은 검토 중이라고 밝혔다.

이양수 의원은 "2600만명 이상이 사용하는 카카오뱅크에서 장애 원인 파악조차 제대로 못 했다는 것은 소비자에게 매우 큰 불안감을 줄 수 있다"면서 "이번 기회에 전반적인 시스템과 조직을 재점검하고 금융당국은 이를 철저히 검증해야 할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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