방탄소년단, 컴백 무대 이틀 앞두고 글 올려

"경찰·정부·소방 등 이해해준 모든 분 감사"

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 복귀 공연을 앞두고 팬들에게 직접 안전을 당부했다.

방탄소년단 리더 RM은 19일 위버스에 "광화문에서 여러분을 만날 생각에 설렌다"며 "많은 분이 모이는 자리인 만큼 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다"고 적었다. 이어 "당일 현장 스태프와 안전요원의 안내를 꼭 따라주고 질서 있는 모습을 보여주길 기대한다"며 "아미(팬덤명) 한 명 한 명이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다"고 강조했다.

RM은 행사를 지원하는 관계자들에게도 고마움을 전했다. 그는 "안전을 위해 힘써주는 경찰관들, 소방, 정부와 지자체를 비롯한 모든 분께 정말 감사하다"고 덧붙였다.

맏형 진은 "어느덧 컴백이 하루 남았다"며 "많은 분이 도와주고 응원해줘서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다"고 인사했다. 그는 "의미 있는 곳에서 오랜만에 다 같이 인사하게 돼 영광"이라며 "도움 주고 이해해 준 모든 분께 감사드린다"고 전했다. 이어 "저희도 최선을 다해 좋은 무대를 보일 수 있도록 노력하겠다"며 "현장에서 보시는 분들은 안전에 유의해달라"고 당부했다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장의 한 전광판에 관련 영상이 나오고 있다. 조용준 기자 원본보기 아이콘

오는 21일 오후 8시 광화문 광장에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 3년 9개월 만의 복귀를 기념하는 무료 공연이다. 경찰은 관객 2만2000명을 포함해 인근에 최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상하고 6700여명의 경찰관을 투입한다.

경찰청은 공연 당일 주요 도로 5곳과 이면도로 15곳에 3중 차단선을 설치해 차량 돌진을 봉쇄한다. 행사장 일대 15개 권역에 책임 지휘 체계를 구축하고 31개 게이트에 금속탐지기를 운영해 위험물 반입을 차단한다. 또한 경찰특공대 드론 대응팀을 배치해 재밍건 등 전용 장비로 드론 감지와 차단에도 나설 계획이다.

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방탄소년단은 공연 전날인 20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 전 세계에 동시 발매한다. 광화문 공연을 마친 뒤에는 해외 일정에 나선다. 오는 23일(현지시간) 미국 뉴욕 스포티파이 행사에 참석하며, 25~26일에는 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 완전체로 출연해 신곡 무대를 선보인다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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