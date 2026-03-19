김동연·추미애, 경기북부 분도 두고 설전…"특별자치도" vs "행정통합 역방향"
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민주당 경기지사 예비토론회 열려
김동연 경기도지사와 추미애 더불어민주당 의원이 경기북부특별자치도 분도 문제를 두고서 설전을 벌였다.
19일 JTBC 방송을 통해 중계된 경기지사 토론회에서는 O, X 퀴즈 형태로 경기북부 분도에 대해 입장을 밝히는 코너가 있었는데, 김 지사를 제외한 추미애·권칠승·한준호 의원과 양기대 전 의원은 반대 입장을 밝혔다.
김 지사는 찬성 입장을 밝힌 것과 관련해 "이재명 대통령이 특별한 희생에는 특별한 보상을 해야 한다고 말했다"며 "경기 북부 370만명을 위해 새로운 북부특별자치도로 발전해야 한다"는 입장을 밝혔다.
연합뉴스
반면 추 의원은 "지금은 행정통합의 시대"라며 "분도가 행정통합의 역방향"이라고 비판했다.
'경기북부특별자치도'는 과거 김 지사가 역점사업으로 추진했던 사안이다. 김 지사는 민관합동추진위원회를 출범시키고, 전담 조직인 '경기북부특별자치도추진단'을 신설하는 등 추진 노력을 기울였다. 하지만 이재명 대통령이 과거 당대표 시절 재정 문제 등을 거론하며 반대 입장 등을 피력하고, 지역 내에서도 반대 목소리가 커지면서 동력을 잃었다.
주도권 토론에서도 이 문제는 쟁점이 됐는데, 추 의원은 김 지사에게 "지속할 것인가"를 따져 물었다. 이에 김 지사는 분도 문제가 지난 총선 당시 정치적 쟁점이 되는 과정 등을 소개한 뒤 "특별자치도는 언젠가 먼 장래에 이뤄져야 한다"고 했다.
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이에 추 의원은 "전략이 잘못됐다"며 "경기 북부에 비전과 혁신을 제기했어야 한다"고 주장했다. 개발 문제에 대한 지적을 받자 김 지사는 "북부 문제에 (임기 중에) 신경을 많이 썼었다"며 "북부 개발을 위한 시군별 계획을 많이 세웠다"고 했다. 이어 "특별법으로 경기 북부 문제를 해결하고 싶었지만 안 됐다"며 "규제를 혁파하고 인프라를 확충하고 방위산업이나 드론 산업, 전통 제조업 등 기업 유치에 나서야 한다"고 주장했다.
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