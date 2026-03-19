민주당 예비후보들 용인반도체 전력 확보 방안 토론

더불어민주당 경기도지사 예비후보자 TV토론회에서는 용인 반도체 클러스터 단지 등에 드는 막대한 규모의 전력 확보 대책을 두고서 토론이 있었다.

19일 JTBC 방송을 통해 중계된 경기지사 토론회에서 김동연 경기지사는 주도권 토론을 통해 후보자들의 전력 확보 방안을 물었다. 권칠승 민주당 의원은 "아무리 송전망을 깔아도 절대 전력량을 확보하지 못하면 공염불"이라며 "소형모듈식원자로(SMR) 실증해야 한다"고 말했다. SMR 단지 등 실증을 통해 경기도 내 자체 에너지 확보 방안을 마련해야 한다는 것이다.

용인 반도체 클러스터에는 대규모 전략이 필요하지만 아직 확보된 전력은 필요 전력에 미치지 못하는 상황이다. LNG 자체발전을 통화 확보하는 방안 등이 논의되고 있지만, 대규모 송전망을 통해 전력을 확보하는 해법이 필요하지만 송전망 건설에 따른 주민 반대로 인해 전력 확보에 차질이 빚어지고 있다.

양기대 전 민주당 의원은 서해안 고속도로의 중앙분리대와 갓길을 이용해 전력을 공급하는 방안을 제시했다. 양기대 전 의원은 "새만금에서 생산된 에너지를 가져오려면 서해안 고속도로 중앙분리대 등을 용인까지 가져오는 방안을 생각할 수 있다"고 소개했다.

추미애 민주당 의원은 현재 경기도에서 추진 중인 송전망 지중화와 관련해 "일부에서는 발열 때문에 우려를 하고 있다"며 "공기 순환할 수 있는 호남 KTX 등을 이용해 철도를 지중화하는 방안도 검토해볼 만하다"고 했다.

한준호 민주당 의원은 전력 문제와 관련해 "반도체는 전력 외에도 양질의 생산도 중요해 SMR 실증단지 제안은 의미가 있다고 본다"며 "시화호 조력발전도 중요하고 기존 공단의 태양광도 중요하다"고 말했다. 이어 "궁극적으로 규제틀 개혁을 통해 수도권의 에너지 산업이 지방에 내려가고 수도권에는 연구·개발(R&D) 단지가 들어서는 딜이 필요하다"고 했다.

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권 의원이 주도권 토론을 통해 민선 8기 동안 전력 확보 노력 설명을 요구하자 김동연 지사는 "민선 8기 동안 신재생 에너지를 통해 1.7기가와트(GW)의 전력을 만들어왔다"고 소개했다. 김 지사는 지방도로에 송전망 지중화를 통해 전력 송전망 확보 방안 등을 소개하기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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