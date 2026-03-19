21일 본회의서 국정조사 계획서 의결

이르면 다음 주부터 활동 들어갈 전망

여야가 갈등 끝에 윤석열 정부 검찰의 '조작기소 의혹'을 다룰 국정조사 특별위원회 구성을 19일 마무리했다. 특위는 이르면 다음 주부터 본격적인 활동에 들어갈 전망이다.

이날 정치권에 따르면 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국조특위는 총 20명 규모로 꾸려졌다. 더불어민주당 11명, 국민의힘 7명, 조국혁신당 1명, 진보당 1명으로 구성된다.

민주당에서는 김승원·박선원·박지원·서영교·양부남·윤건영·이건태·이용우·이주희·전용기 의원 등이 참여한다. 국민의힘은 곽규택·김재섭·나경원·송석준·신동욱·윤상현·조배숙 의원을 인선한 것으로 알려졌지만, 조정 가능성도 거론된다. 이 밖에 차규근 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원도 특위에 합류한다.

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

여당 간사는 재선의 박성준 민주당 의원이 맡을 예정이며, 위원장은 특위 구성 이후 호선으로 선출된다. 야당 간사는 아직 정해지지 않았다. 특위는 오는 20일 전체회의, 21일 국회 본회의를 거쳐 국정조사 계획서를 의결할 예정이다. 민주당은 계획서 통과 직후인 23일부터 곧바로 조사에 착수하겠다는 방침이다.

국민의힘은 당초 특위 참여를 두고 신중한 입장을 보였지만, 민주당 단독 운영 시 여론 왜곡 우려가 있다는 판단에 따라 참여로 방향을 정했다. 다만 특위 계획서가 본회의에 상정되더라도 필리버스터를 진행하겠다는 입장이다.

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이번 국정조사 대상은 대장동·위례신도시·대북송금 사건을 비롯해 김용 전 민주연구원 부원장의 정치자금 수수 사건, 문재인 정부 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건, 부산저축은행 관련 보도 명예훼손 사건 등 총 7건이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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