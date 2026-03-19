경남정보대학교(총장 김태상)는 호텔제과제빵과가 이탈리아 출신 파티셰 다비드 로소를 초청해 이탈리안 브레드 기술 세미나를 열었다고 19일 알렸다.

이번 세미나는 베이크플러스와의 산학협력 프로그램으로 진행됐다. 다비드 로소 셰프는 글로벌 식품 원료 기업 CSM Ingredients 그룹 수석 셰프로 활동하고 있다.

경남정보대학교 호텔제과제빵과가 이탈리아 출신 파티셰 다비드 로소를 초청해 이탈리안 브레드 기술 세미나를 열고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 행사에 호텔제과제빵과 재학생과 부산 지역 호텔, 제과점에서 활동하는 파티셰들이 참여했다. 로소 셰프는 포카치아 제노베제, 린구에, 크로칸텔라 등 이탈리아 대표 베이커리를 시연하며 제빵 기술을 소개했다.

대학은 이번 세미나를 계기로 글로벌 제과제빵 트렌드를 교육 과정에 반영하고 실습 중심 교육을 강화할 계획이다. 베이크플러스와 협력을 이어가며 현장 교육을 확대한다는 방침이다.

경남정보대는 지난해 프랑스 제빵 명장을 초청해 세미나를 여는 등 글로벌 교육 프로그램을 운영해 왔다.

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최정수 학과장은 "학생들이 국제 제과제빵 기술과 문화를 직접 경험할 기회였다"며 "글로벌 전문가와 연계한 교육을 확대하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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