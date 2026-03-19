6월까지 2만4000여개 점검… 스마트시스템 활용 정비효율 높여

기장군이 도로명주소 사용 편의성을 높이고 안전사고 예방을 위해 주소정보시설 전수조사에 나선다.

기장군은 오는 6월까지 지역 내 주소정보시설에 대한 일제조사를 실시한다고 19일 전했다. 주소정보시설은 도로명판과 건물번호판 등 위치 정보를 제공하는 시설로, 길 찾기와 응급상황 대응에 중요한 역할을 한다.

이번 조사 대상은 도로명판 5800개, 건물번호판 1만6000개 등 총 2만4609개소에 달한다. 군은 현장에서 시설물의 훼손 여부와 안전성, 설치 위치의 적정성 등을 집중 점검할 계획이다.

특히 올해부터는 차세대 스마트 주소정보관리시스템(KAIS)을 도입해 조사 정확성과 신속성을 높인다. 해당 시스템은 현장에서 시설물 사진과 점검 내용을 실시간으로 등록할 수 있어 더욱 체계적인 관리가 가능하다.

군은 조사 결과에 따라 낙하 위험 등 긴급 사항은 즉시 조치하고, 훼손되거나 표기 오류가 있는 시설물은 보수·교체를 진행할 예정이다. 위치가 부적정한 시설물에 대해서도 조정을 통해 이용 편의를 개선한다.

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이와 함께 설치 후 10년이 지난 노후 건물번호판은 단계적으로 교체하고, 주소정보시설이 부족한 도로와 골목길, 교차로에는 도로명판을 추가 설치할 방침이다.

최정근 토지정보과장은 "스마트 시스템을 활용한 선제적 점검과 정비로 안전사고를 예방하고, 군민들이 도로명주소를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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