경기관광공사가 18~19일 이틀간 포천·동두천·의정부 일대에서 국내외 여행사 담당자 100여명을 초청해 '경기 북부 마이스(MICE) 관광 상품 개발 팸투어'를 진행했다.

이번 팸투어는 인바운드 및 국내 여행사 담당자를 대상으로 경기 북부 마이스 인프라를 직접 체험토록 해 올해 실질적인 마이스 상품 개발과 유치 성공을 위해 기획됐다.

경기관광공사가 개최한 '2026 단체 마이스 유치 활성화 전략 팸투어'에 참가한 사람들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공 AD 원본보기 아이콘

팸투어는 포천 폐채석장을 문화예술공간으로 재탄생시킨 아트밸리를 시작으로 새롭게 발굴된 신규 관광지인 동두천 놀자숲, 의정부 아일랜드 캐슬 순으로 진행됐다.

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경기관광공사 관계자는 "이번 팸투어를 통해 그간 잘 알려지지 않았던 경기 북부만의 차별화 된마이스 매력이 국내외 여행업계에 본격적으로 소개됐다"며 "참가 여행사와 후속 협의를 통해 연내 실제 마이스 유치 성과로 이어질 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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