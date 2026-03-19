귀뚜라미보일러, ‘한국산업의 브랜드파워’ 가정용보일러 부문 1위

1999년 첫 조사부터 28년 연속 1위

귀뚜라미는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 '2026년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)'에서 귀뚜라미보일러가 가정용보일러 부문 28년 연속 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다.

한국산업의 브랜드파워는 지난 1999년부터 진행된 브랜드 진단 평가 제도이다. 국내 227개 산업군에서 연간 3900여 개 브랜드의 평가지수가 산출되는 가운데, 귀뚜라미보일러는 1회차 조사부터 가정용보일러 브랜드파워 1위 자리를 지키고 있다.

귀뚜라미보일러는 가정용보일러 브랜드 가운데 가장 높은 K-BPI 종합점수 638.2점을 획득했다. 특히, '가정용보일러하면 가장 먼저 생각나는 브랜드'를 묻는 최초 인지도를 비롯해 비보조인지도, 보조인지도, 선호도 등 세부 평가항목에서 모두 가장 높은 점수를 기록했다.

귀뚜라미는 최근 소비자들의 소비 패턴 변화와 렌털 시장 확장 가능성에 주목해 가정용보일러 렌털 서비스 '따숨케어'를 출시했다. 렌털 전문 기업인 현대렌탈케어와 협업으로 선보이는 따숨케어는 노후 보일러 교체 고객의 목돈 지출 부담을 덜어주고 매월 합리적인 렌털 요금으로 고품질 친환경 보일러를 제공한다. 따숨케어는 보일러 구매와 설치부터 정기 점검, 사후관리(A/S)까지 보일러 이용의 모든 주기를 체계적으로 관리해 사용자 편의를 강화했다.

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귀뚜라미보일러 관계자는 "앞으로도 가정용보일러 최고 브랜드 위상을 이어갈 수 있도록 제품·기술·서비스 분야 전반의 혁신 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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