국립부경대학교 최정화 교수가 한국과학기술계의 본산인 과총의 농수산 분야에 해양·수산 분야 연구 방향을 조율하는 중책을 맡게 됐다.

국립부경대 최정화 교수(해양수산개발국제협력연구소)는 지난 3월 5일 한국과학기술단체총연합회 학술진흥위원회 농수산학분야 전문위원회 위원장으로 위촉됐다.

국립부경대학교 최정화 교수. AD 원본보기 아이콘

1966년 설립된 한국과학기술단체총연합회(한국과총)는 현재 600여개의 학술단체와 민간·공공기관이 포함된 우리나라 과학기술을 대표하는 기관이다.

한국과총 학술진흥위원회는 학술활동 지원사업 선정 심의와 자문, 학회 지원 규모와 방법 검토·자문, 학회 학술활동 평가지표 개발·평가 시행, 과학기술 우수논문상 선정과 시상제도 자문 등을 수행하고 있다.

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최정화 교수는 앞으로 3년 동안 우리나라 과학기술 발전과 학술활동 지원을 위해 농수산학 분야를 대표해 봉사할 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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