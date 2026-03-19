김태흠 충남지사 AD 원본보기 아이콘

국회 정치개혁특별위원회의 선거구·의원정수 획정 논의를 둘러싸고 김태흠 충남지사가 반발하고 나섰다.

김 지사는 19일 SNS를 통해 "국회는 충남 도민의 대표성을 깎아내리는 선거구·정수 획정 논의를 중단하라"며 "선거구 획정 과정에서 충남의 현실을 무시하는 결정을 해서는 안 된다"고 직격했다.

김 지사는 "현재 정개특위에서 금산·서천·태안의 도의원 정수를 각각 2명에서 1명으로 줄이려 하고 있다"며 "이는 충남의 현실과 특수성을 외면한 무책임한 처사"라고 비판했다.

이어 "단순히 인구 숫자만으로 재단할 문제가 아니다"라며 "금산·서천·태안과 같은 지역은 넓은 면적에 생활권이 분산돼 있고, 교통 여건은 열악하며 고령화도 심화되고 있다"고 지적했다.

그러면서 "이런 지역일수록 행정 수요는 더 많기 때문에 주민의 목소리를 담아낼 대표성은 오히려 더 두텁게 보장돼야 한다"며 "그런데도 국회는 천편일률적인 잣대로 의원 정수 축소를 고집하고 있다"고 강조했다.

김 지사는 이번 논의가 지역 균형발전에 역행한다고도 목소리를 높였다. 그는 "이건 균형발전에 역행하는 처사이고, 농촌지역 소멸을 더욱 가속화할 단견"이라며 "지방을 살리겠다고 하면서 정작 대표성을 줄이는 것은 모순"이라고 비판했다.

특히 "같은 기준이라면 전남은 최소 4석은 줄어야 한다"며 "이번에도 민주당이 정치적 유불리만 따져 움직이는지 도민과 함께 지켜보겠다"고 했다.

AD

김 지사는 "지금이라도 지역의 특수성을 고려하고 형평성에 맞는 논의가 이뤄져야 한다"고 촉구했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>