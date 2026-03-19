IITP, 4대 분야서 에이전틱 AI 기술개발 지원…"과제당 45억"

2029년까지 4년간 총 490억원 투입

정부가 의료·일상·기업·산업현장 등 4개 분야에서 에이전틱 인공지능(AI) 기술 개발 지원에 나선다.

과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)은 에이전틱 AI 핵심 기술 확보를 위해 '실세계 능동행동형 에이전틱 AI 기술개발' 사업을 추진한다고 19일 밝혔다. 이 사업은 최근 정부가 발표한 총 4230억원 규모의 '인공지능 전환(AX) 사업 통합 공고' 핵심 사업 중 하나로, 2029년까지 4년간 총 490여억원이 투입된다.

글로벌 시장에서는 단순한 챗봇이나 부분 자동화를 넘어, 다중 에이전트 간 상호 협력과 장기 기억 기반 추론을 통해 인간의 개입을 10% 이하로 최소화하고 작업 완수율 95% 이상을 달성하는 에이전틱 AI 기술을 지향한다. 이에따라 정부는 기술적 파급력과 국민 체감도가 높은 4대 핵심 분야를 지정해 현장 최고 수준의 전문성을 갖춘 에이전틱 AI 기술 개발을 지원할 예정이다.

개발을 집중하는 4대 핵심 분야는 ▲의료 초음파를 실시간 분석하는 AI ▲초개인화된 정서 지원 AI ▲기업 시스템과 연동한 전사적 AI ▲제조 및 산업 현장의 물리적 조건을 인식해 시뮬레이션을 수행하는 AI 등이다.

선정된 협력체는 과제당 45억원을 지원받아 1년 반 동안 기술을 개발하고 평가를 받는다. 이후 40억 규모의 과제를 진행하며 글로벌 경쟁을 목표로 한 에이전틱 AI 제품을 개발하게 된다. 사업의 구체적인 지원 자격 및 과제 제안 요구서(RFP) 상세 내용은 IITP 홈페이지 또는 범부터통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 확인할 수 있다. 과제 참여를 희망하는 산·학·연 연구자를 위한 사업설명회는 오는 25일 오전 10시 서울 웨스틴조선 호텔(온라인 유튜브 병행)에서 개최될 예정이다.

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홍진배 정보통신기획평가원 원장은 "차세대 AI의 인지·행동 역량을 구현하는 핵심 두뇌 기술을 확보하기 위한 연구개발"이라며 "에이전틱 AI 분야에서 퍼스트 무버로 도약할 수 있도록 전략적인 지원을 통해 핵심 기술 경쟁력 확보를 뒷받침하겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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