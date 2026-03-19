루나, 아이브 레이 화보 공개…베이스 제품 업그레이드 출시

신규 화보로 레이 메이크업 스타일 제안…MZ세대 겨냥

롱래스팅 컨실러·쿠션 업그레이드 출시…커버력·지속력 강화

애경산업 애경산업 close 증권정보 018250 KOSPI 현재가 14,320 전일대비 240 등락률 -1.65% 거래량 20,531 전일가 14,560 2026.03.19 10:51 기준 관련기사 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까 [특징주]애경산업, 美월마트 입점 소식에 10%대 강세 [특징주]애경산업, 경영권 매각 합의에 9%대↑ 전 종목 시세 보기 의 메이크업 브랜드 '루나(LUNA)'가 브랜드 앰배서더인 아이브(IVE) 멤버 레이(REI)의 신규 화보를 공개했다. 화보에서는 레이 특유의 시크하고 트렌디한 메이크업 스타일을 담아 누구나 쉽게 활용 가능한 하이퀄리티 베이스 메이크업을 소개했다.

루나는 화보 공개와 함께 '롱래스팅 팁 컨실러 커버핏 EX'와 '롱래스팅 컨실 쿠션 커버핏'을 업그레이드해 출시했다. 컨실러는 더욱 미세한 코팅 파우더와 확대된 컬러 쉐이드로 다양한 피부 톤을 커버하며, 쿠션은 화사한 피부 표현과 메이크업 지속력을 높였다.

두 제품은 인체적용시험을 통해 함께 사용 시 톤 균일도, 커버 지속력, 밀착력 측면에서 개선 효과가 확인됐다. 루나 관계자는 이번 화보와 제품 업그레이드를 통해 브랜드 아이덴티티를 강화하고, 토탈 K뷰티 메이크업 브랜드로 성장하겠다고 밝혔다.

루나는 브랜드 아이덴티티를 담은 이번 화보를 공식 온드미디어 채널을 통해 1차 공개했으며, 향후 올리브영 등 주요 유통 채널에서도 순차적으로 선보일 예정이다.

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루나 관계자는 "2026년 루나는 '베이스 명가'라는 타이틀을 넘어 토탈 K뷰티 메이크업 브랜드로 성장하고자 이번 레이 신규 화보를 공개했다"며 "업그레이드 제품과 함께 생기 있고 건강한 에너지를 가진 트렌드 세터 대표 아이콘인 레이를 통해 트렌디한 색조 메이크업 브랜드로서 루나의 아이덴티티를 전달해 나갈 계획"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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