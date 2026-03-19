환급코스·AI 기술 등에서 성과

YBM넷은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 온라인 외국어학원 부문에서 19년 연속 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다.

YBM넷은 연속 1위 선정 배경으로 '최대 500% 환급코스'를 꼽았다. 해당 프로그램은 학습자가 목표 성적을 달성하고 출석 미션을 완수하면, 수강료의 최대 5배를 현금으로 돌려받을 수 있는 혜택을 제공한다. 학습자가 실제로 목표를 달성할 수 있도록 강력한 '동기부여' 환경을 조성했다는 점에서 높은 평가를 받았다는 설명이다.

YBM넷은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 온라인 외국어학원 부문에서 19년 연속 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다. YBM넷 AD 원본보기 아이콘

YBM만의 교육 콘텐츠 노하우에 인공지능(AI) 기술을 성공적으로 결합한 점도 주요 요인으로 평가했다. YBM넷은 'AI 학습 비서' 시스템을 고도화해 학습자의 취약점을 실시간으로 분석해 최적의 커리큘럼을 제안한다. 실시간 AI학습튜터 'AI와이봇'과 'AI레벨테스트'는 YBM인강의 핵심 경쟁력으로 자리 잡았다는 설명이다. 특히 영어 스피킹 학습 서비스 'AI Speaka'는 실질적인 교육 성과와 시장의 신뢰를 넘어 도약의 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

AD

YBM넷 관계자는 "앞으로도 생성형 AI 등 최신 기술을 적극적으로 도입해 학습자가 가장 효율적으로 외국어를 습득할 수 있는 대한민국 대표 에듀테크 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>