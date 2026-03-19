'매월종합유통단지'진출입로 한 곳뿐

하루 1만 5천여대…만성 교통체증 몸살



'강진간 고속도로·벽진 IC'까지 고려

광역교통 흐름 속에서 사업 추진 순서 중요

광주 서구의회 김균호 의원 AD 원본보기 아이콘

광주 서구의회 김균호 의원이 18일 제338회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 '풍암유통단지~송원고간 도로 개설 사업'의 우선 추진을 요청했다.

김 의원은 "매월유통단지 부근에 예정된 '풍암교차로 지하차도' 공사는 필요한 사업이지만, 극심한 교통체증을 고려할 때 '풍암유통단지~송원고간 도로개설'이 먼저 돼야 한다"고 말했다.

김 의원은 "원활한 차량 흐름을 위한 대형 공사를 앞두고 정작 현재의 교통체증을 분산시킬 우회축이 확보되지 않는다면, 그 부담 또한 결국 주민들에게 돌아간다. 하루 1만5,000여대의 차량이 이동하는 종합유통단지의 진출입로는 한 곳에 불과해 만성적인 교통체증에 시달리고 있다"며 "이를 개선하기 위해 '풍암유통단지~송원고간 도로개설'은 먼저 챙겨야 할 선행 사업이다. 공론화를 통해 먼저 계획됐지만, 예산 등을 이유로 실행은 계속 밀리고 있다"라고 강조했다.

그러면서 "풍암동과 유통단지 일대 교통은 강진간 고속도로 및 벽진 IC 접속축을 고려한 광역 교통 흐름 속에서 살펴봐야 하고, 결정과 시행을 미루는 것은 더 큰 부담을 미래도 넘기는 것이다"고 밝혔다.

김 의원은 대안으로▲ '풍암유통단지~송원고간 도로개설' 사업 선행의 재정립 ▲ 추경 반영, 우선 개통 등 적극적인 현실 대안 마련 ▲ '풍암유통단지~송원고간 도로개설' 사업 등 종합 교통 대책으로 중앙부처와 협의를 요청했다.

끝으로 "행정은 사업 추진 실적보다 주민 불편의 감소로 평가받아야 한다. 저 또한 주민의 교통권과 생활 불편 해소를 위해 계속 점검하고 촉구해 나가겠다"고 했다.

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한편 '풍암유통단지~송원고간 도로개설' 사업은 공론화를 거쳐 손실보상 등 기본적인 절차를 마치고 올해부터 본격적인 공사 추진을 예정하였으나, 현재 예산 확보 문제로 중단된 상황이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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