경기 파주시는 오는 20일부터 이륜차 전국번호판 제도를 본격 시행한다.

이륜차 전국번호판 제도 도입 안내문. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 제도는 국토교통부의 '자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시' 개정에 따른 것으로, 기존 이륜차 번호판의 식별성을 높이고 행정 관리의 효율성을 강화하기 위해 도입됐다.

새롭게 도입되는 전국번호판은 기존 210㎜×115㎜에서 210㎜×150㎜로 크기가 확대된다. 글자 색상은 파란색에서 검은색으로 변경되며, 반사 성능이 강화된 재질을 적용해 주야간 식별성이 한층 향상될 전망이다. 또한 기존 번호판에 표기되던 지역명은 삭제되고, 전국 공통 번호 체계가 적용된다.

이에 따라 20일 이후 신규로 사용 신고하거나 재사용 신고를 하는 이륜차는 전국번호판을 의무적으로 부착해야 한다. 변경 신고의 경우에는 소유자가 희망할 때 전국번호판으로 발급받을 수 있다. 다만 구조상 전국번호판 부착이 어려운 경우에는 예외적으로 기존 지역번호판 발급이 허용된다.

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이호명 차량등록사업소장은 "전국번호판 도입으로 이륜차 번호판 식별성이 향상돼 교통법규 준수와 교통안전 확보에 도움이 될 것으로 기대한다"라며 "제도 시행 초기 혼선이 없도록 적극적인 홍보와 안내를 통해 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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