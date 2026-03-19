7월13일부터 주 7회 운항

A330 기종 투입·5호기 도입 계약

파라타항공이 동남아시아 네트워크 확대를 위해 베트남 하노이 노선에 신규 취항한다. 기업 출장과 화물 수요가 풍부한 노선을 확보해 수익 구조를 다각화한다는 방침이다.



파라타항공 비행기. 파라타항공 AD 원본보기 아이콘

파라타항공은 오는 7월13일부터 인천~하노이 노선을 주 7회 일정으로 운항한다고 19일 밝혔다. 해당 노선에는 260석 규모의 광동체 항공기인 에어버스 A330 기종이 투입된다.



운항 스케줄은 인천국제공항에서 오후 7시55분에 출발해 현지 시각 오후 10시50분 하노이 공항에 도착한다. 귀국편은 현지 시각 오전 12시20분 출발해 한국 시각 오전 6시40분 인천에 도착하는 일정이다.



하노이는 베트남의 경제 중심지로 국내 기업들의 생산기지가 밀집해 있어 비즈니스 수요가 꾸준한 지역이다. 관광 중심 노선과 달리 안정적인 상용 수요를 기반으로 수익성을 확보할 수 있다는 분석이다.



이번 취항은 기단 확대 전략의 일환이다. 파라타항공은 최근 5호기 도입 계약을 완료하며 중장거리 노선 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 해당 항공기는 상반기 내 도입될 예정이며 향후 노선 확대에 활용된다. 파라타항공은 지난해 7월 1호기를 시작으로 현재까지 총 4대의 항공기를 도입했으며 추가 도입 협상도 진행 중이다.



파라타항공 관계자는 "하노이는 상용 및 화물 수요가 동시에 뒷받침되는 전략적 요충지"라며 "안정적인 수요를 바탕으로 노선 수익성을 확보하고 네트워크 확대의 핵심축으로 육성하겠다"고 말했다.

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최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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