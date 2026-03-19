리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 회동을 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지 김성훈 대표가 단독 회동을 가졌다.

김성훈 업스테이지 대표는 19일 오전 서울 포시즌즈호텔에서 리사 수 AMD CEO와의 미팅이 끝나고 취재진과 만나 "AMD와 그래픽처리장치(GPU) 공급에 관한 협력을 논의했다"면서 "신형 GPU를 먼저 공급받기로 했다"고 밝혔다.

김 대표는 "향후 포털사이트 다음을 인수하면 대규모 GPU가 필요하다"면서 "다음 인수 작업이 마무리되면 포털사이트 서비스를 본격화할 것"이라고 말했다.

이어 다음 인수 후 목표에 대해 김 대표는 "과거 네이버-다음의 양강 구도에서 나아가 네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 221,000 전일대비 5,500 등락률 -2.43% 거래량 80,113 전일가 226,500 2026.03.19 09:11 기준 관련기사 네이버 방문한 리사 수, AI 인프라 협력…AMD GPU서 하이퍼클로바X 돌린다(종합) 네이버 찾은 리사 수 "AI 칩 공급 논의할 것…파트너십 강화" 조정장 속 기회 포착…투자금 더 활용하는 방법은? 최대 4배 투자금 연 5%대 전 종목 시세 보기 )를 넘어서는 포털사이트로 복귀하겠다"고 말했다.

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다음 운영사인 에이엑스지(AXZ) 모회사 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 50,050 전일대비 1,450 등락률 -2.82% 거래량 323,503 전일가 51,500 2026.03.19 09:11 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? 전 종목 시세 보기 와 업스테이지는 지난 1월 각각 이사회를 열고 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU) 를 체결했으며, 업스테이지는 다음 인수를 위한 후속 절차를 밟고 있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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