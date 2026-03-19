생성형 AI로 식재료 인식 범위 확대

레시피 추천·식습관 관리까지 지원

음성·터치 기반 오토 도어 등 편의성↑

삼성전자가 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 식재료 관리 기능을 대폭 강화한 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고를 출시했다. 이번 신제품은 식품 인식부터 레시피 추천, 음성 제어까지 AI 기능을 고도화해 주방 내 사용자 경험을 한층 확장한 것이 특징이다.

19일 삼성전자에 따르면 신제품에는 생성형 AI '구글 제미나이(Google Gemini)'와 결합된 'AI 비전(AI Vision)'이 적용돼 식품 인식 범위가 크게 확대됐다. 기존에는 신선식품 37종, 가공·포장 식품 50종으로 제한됐던 것과 달리, 이제는 식품 종류 제한 없이 다양한 식재료를 인식할 수 있다. 포장 식품뿐 아니라 사용자가 용기에 적은 라벨 정보까지 인식해 자동으로 푸드 리스트에 등록하는 기능도 지원한다.

이와 함께 'AI 푸드매니저(AI Food Manager)'를 통해 식재료 관리와 식생활 전반을 지원한다. 사용자의 냉장고 이용 패턴을 분석해 필요한 식재료를 안내하고, 보유 식재료를 기반으로 레시피를 추천하는 '오늘 뭐 먹지?' 기능과 한 주간 식재료 사용을 분석해 식습관을 점검하는 '푸드노트' 기능 등을 제공한다. 업그레이드된 음성비서 '빅스비(Bixby)'도 탑재돼 자연어 기반 명령으로 냉장고 기능을 제어할 수 있다.

삼성전자 모델이 AI 기반의 고도화된 식재료 관리 기능을 제공하는 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고를 소개하고 있다. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

냉각 성능 측면에서는 펠티어(Peltier) 반도체 소자를 활용한 '하이브리드 쿨링' 기술이 적용됐다. 평소에는 컴프레서를 단독으로 운전하다가 내부 온도가 상승하거나 강력한 냉각이 필요한 경우 펠티어 소자를 함께 작동시켜 냉각 효율을 높이는 방식이다. 삼성전자에 따르면 해당 기술은 냉장고 내부 온도를 일반 제품 대비 최대 20% 빠르게 낮출 수 있다. 이 밖에도 '미세 정온', 'AI 정온', '메탈 쿨링' 등 식재료 신선도를 유지하기 위한 기능이 함께 적용됐다.

에너지 효율 역시 강화됐다. 'AI 인버터 컴프레서'를 통해 소비 전력을 최적화하고, 스마트싱스(SmartThings)의 'AI 절약 모드'를 활용하면 에너지 사용량을 최대 25%까지 절감할 수 있다.

사용 편의성도 개선됐다. 신제품에는 음성이나 터치로 문을 열고 닫을 수 있는 '오토 도어(Auto Door)' 기능이 적용됐으며, 문이 완전히 닫히지 않을 경우 자동으로 닫히는 '안심 클로즈' 기능도 지원한다. 제품은 32형 터치스크린을 탑재한 프리스탠딩 모델과 9형 디스플레이를 적용한 키친핏 타입으로 출시된다.

터치스크린을 통해서는 개인 맞춤형 정보 제공 기능인 '나우 브리프(Now Brief)'와 '보이스 ID' 기반 개인화 콘텐츠를 이용할 수 있다. 또한 스마트싱스와 연동된 가전의 상태를 확인할 수 있는 '맵뷰(Map View)'와 유튜브, 스포티파이 등 엔터테인먼트 서비스도 지원한다.

AD

2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브'는 클린 화이트 색상으로 출시된다. 삼성전자 관계자는 "생성형 AI를 기반으로 한층 진화한 주방 경험을 제공하는 제품"이라며 "차별화된 AI 기술을 통해 스마트홈 환경을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>