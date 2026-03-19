행정통합, AI국민비서 등 5개팀에 수여

탁월한 성과에 대해 연중 수시로 포상

전남·광주 행정통합을 비롯해 우수한 성과를 낸 공무원들이 총 8000만원의 특별성과포상금을 처음으로 받았다.

윤호중 행정안전부 장관. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

행정안전부는 19일 정부서울청사에서 '2026년 제1차 특별성과포상금' 8000만원을 5개팀 29명에 수여했다고 밝혔다. 특별성과포상제도는 이재명 대통령이 "탁월한 성과를 낸 공무원에 대해 파격적 보상이 이뤄지도록 하라"는 지시에 따라 도입됐다. 공직 사회에 혁신적인 성과 창출 문화를 조성하기 위한 취지다.

행안부는 성과의 구체성, 대외적 파급력과 국민 체감도 등의 기준에 따라 후보를 선정한 후 민간 전문가들의 의견을 들어 대상자를 선정했다.

가장 많은 3000만원의 포상금을 받은 '전남·광주 행정통합 추진팀' 11명은 어려운 여건 속에서도 관계 기관 의견 조율과 국회 입법 절차를 신속히 추진해 '전남광주통합특별시' 출범을 이끌었다.

'새 정부 국정철학 구현 정부조직개편팀' 7명은 핵심 국정 과제를 추진할 정부조직 체계와 기반을 마련하기 위해 기획재정부 분리 개편, 검찰청 폐지 등 정부 조직개편을 추진해 2000만원 포상을 받았다.

'AI 국민 비서 서비스 개시'에 기여한 팀 3명은 네이버, 카카오 등 민간 플랫폼과 협력해 서류 발급과 공공시설 예약을 가능하게 해 1000만원 포상을 받았다. 산불 관련 범정부 대응체계를 구축한 팀(4명)과 고향사랑기부제 활성화팀(4명)에도 각각 1000만원의 포상을 통해 성과를 치하했다.

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행안부는 앞으로도 국민을 위한 탁월한 성과에 대해서는 연중 수시로 파격적으로 포상할 계획이다. 윤호중 행안부 장관은 "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 우수 성과를 창출한 공무원에게는 파격적인 보상을 실시해 국민의 삶을 더욱 행복하게 만들기 위한 행복안전부가 될 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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