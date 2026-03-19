고양시, 체류형 ‘고양콘트립’ 시동

공연 보러 왔다 관광까지

도심 관광에서 자연까지

지역 상권 살리는 체류형 관광 확대



경기 고양특례시(시장 이동환)가 공연을 중심으로 관광과 소비를 연결하는 '고양콘트립(Goyang Con-Trip)'을 추진하며 공연 관람객을 체류형 관광객으로 전환하는 새로운 관광 모델을 구축하고 있다.

공연이 열리고 있는 고양종합운동장 전경. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 고양시는 말 그대로 '공연의 도시'였다. 국내외 인기 아티스트들의 대형 공연이 잇따르면서 숙박업소와 음식점 등 지역 상권 전반에 활기가 돌았다.

19일 고양연구원 분석에 따르면 세븐틴 월드투어 당시 대화역 상권 카드 매출액은 평소 주말 대비 58.1% 증가했고 방문 생활 인구도 17.2% 늘어난 것으로 나타났다. 공연 하나가 지역 상권을 견인하는 경제 효과를 보여준 셈이다.

시는 공연의 파급력을 지역 관광과 소비로 확장하기 위해 '고양콘트립'을 기획하고 있다. 공연 관람객이 공연만 보고 돌아가는 것이 아니라 도시 전역으로 이동하며 체류 시간을 늘리고, 지역 관광과 상권 소비로 이어지도록 유도하겠다는 구상이다.

스타·뷰티·미식 결합…공연 보고 도시 곳곳 즐기는 '고양콘트립'

'고양콘트립'은 글로벌 팬덤 수요에 맞춰 스타(Star)·미용(Beauty)·미식(Food)을 축으로 관광 코스를 설계했다. 공연 전후 시간을 활용해 관람객이 자연스럽게 도시를 경험하도록 유도하는 구조다.

'고양콘 스타코스'는 일산 출신 글로벌 스타의 추억이 담긴 주요 명소를 연결한 감성형 관광 동선이다. 팬들과 함께 완성한 초대형 벽화가 있는 고양관광정보센터를 시작으로 일산호수공원 산책, 밤리단길 미식 탐방, 라페스타·웨스턴돔 상권 방문으로 이어지는 코스로 구성됐다. 공연 관람을 위해 방문한 도시가 스타의 추억을 따라 걷는 여행지로 확장되는 것이다.

'고양콘 뷰티풀코스'는 라페스타 일대를 중심으로 피부관리, 헤어, 네일 등 K-뷰티를 체험할 수 있는 관광 코스다. 최근 화장품 쇼핑을 목적으로 한국을 방문하는 외국인 관광객들이 증가하는 만큼, 올리브영과 다이소 매장을 중심으로 한 쇼핑 동선도 함께 안내할 예정이다.

'고양콘 푸드트립'은 관광특구와 감성 맛집이 밀집한 밤리단길을 중심으로 상권 정보를 제공하는 코스다. 공연 관람객들은 공연 전 밤리단길에서 감성 미식 투어를 즐기고, 공연을 관람하는 자녀를 기다리며 부모들은 일산 가로수길과 원마운트에서 휴식을 취한다. 공연 이후에는 라페스타와 웨스턴돔에서 뒤풀이를 즐기도록 동선을 안내해 체류 시간 확대와 소비를 유도할 계획이다.

시는 '고양콘트립' QR코드를 제작해 홍보영상과 리플렛 등에 삽입하고, 관련 관광 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 제공할 예정이다.

공연 도시에서 체류형 관광 도시로…이색 쇼핑거리·로컬 맛집·힐링까지

공연 관람객들이 공연 전후로 즐길 수 있는 도심 관광지와 맛집도 다양하다.

빈티지 패션으로 유명한 식사동 구제거리에서는 개성 있는 빈티지 제품 쇼핑과 카페, 맛집을 한 번에 즐길 수 있다. 공연장 인근에는 킨텍스와 아쿠아플라넷 일산, 현대 모터스튜디오 고양 등 공연 전후 방문하기 좋은 복합문화시설도 자리하고 있다.

또한, 대화역 인근에는 BTS 리더 RM의 모교인 대진고등학교 주변을 중심으로 형성된 대화동 먹자골목이 있다. 분식, 고깃집, 술집 등이 밀집한 상권으로 공연 전후 방문하기 좋다.

일산 호수공원. 고양특례시청 블로그 원본보기 아이콘

이와 함께 삼송역 먹자골목, 화정 문화의 거리, 일산·백석·행신 음식문화 특화거리를 방문하면 지역 주민들이 찾는 맛집들을 경험할 수 있다. 밤리단길과 백마 카페거리에는 브런치 카페와 레스토랑이 밀집해 있어 여유로운 시간을 보내기 좋다.

도심 관광을 즐긴 후에는 고양의 역사와 자연을 즐기는 힐링 여행도 가능하다.

행주대첩의 현장인 행주산성은 한강과 넓게 펼쳐진 들판을 한눈에 내려다볼 수 있는 명소다. 봄이면 살구꽃과 개나리, 진달래, 철쭉이 차례로 피어 봄꽃 나들이 코스로도 좋다. 인근 먹거리촌과 한강 조망 카페, 행주산성 역사공원과 수변 데크길 등이 조성돼 있어 산책과 휴식을 함께 즐길 수 있다.

유네스코 세계문화유산인 서오릉과 서삼릉 역시 역사와 자연이 어우러진 관광지다. 서오릉은 명릉에서 익릉으로 이어지는 숲길 벚꽃 터널과 앵봉산 일대 산벚나무가 어우러져 봄의 정취를 만끽할 수 있고, 서삼릉은 진달래, 개나리, 산수유 등 다양한 봄꽃을 감상할 수 있어 또 다른 매력을 선사한다.

행주산성 정상에서 내려다본 한강. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장은 "공연을 찾은 관람객들이 도시 곳곳으로 이동하며 소비로 이어지는 구조를 만드는 것이 핵심"이라며 "고양의 다양한 관광 자원을 연계해 체류형 관광 도시로의 전환을 위해 노력하겠다"고 말했다.

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한편, 다음 달 9일부터 11일, 12일까지 총 3일간 BTS 월드 투어가 예정돼 있어 고양을 찾는 방문객이 더욱 늘어날 예정이다. 시는 공연 관람객이 도시 곳곳을 여행하며 지역 경제에 새로운 활력을 더할 것으로 기대하고 있다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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