경기도가 지난 2월 부천시 고강동 '청춘다시청춘센터' 착공에 이어 이달 말 시흥시 정왕동 '어울림센터' 복합개발을 준공한다.

해당 사업은 경기도 도시재생거점시설로, '도시재생사업 구역 안에서 주민들이 함께 쓰는 공공·커뮤니티 공간'을 말한다.

단순 건물이 아니라 마을 활동·지역경제·복지·문화의 중심 역할을 한다는 의미에서 '거점시설'이라고 부른다.

이달 말 준공을 앞둔 시흥시 정왕동 '어울림센터 복합개발사업'은 청년과 지역 주민의 주거 및 생활 수요를 동시에 충족하는 대형 거점시설이다.

부천시 고강동 청춘다시청춘센터 조감도 AD 원본보기 아이콘

지하 3층에서 지상 10층(연면적 8360㎡) 규모의 복합시설과 26층 규모의 공공임대주택이 결합된 형태로 복합시설 내부에는 생활, 문화, 산업 육성 공간과 공공 연회장 등 입주민의 특성에 맞춘 다양한 주거복지 서비스가 들어서 지역 공동체의 핵심 역할을 수행할 전망이다.

앞서 지난달 착공한 부천시 고강동 선사유적공원 내 유휴부지를 활용해 건립하는 '청춘다시청춘센터'는 그간 지역 내 부족했던 노인 복지와 문화적 갈증을 단번에 해소할 맞춤형 공간이다. 연면적 480.71㎡, 지상 1층 규모의 건물 2개 동으로 조성되며, 오는 11월 말 준공 목표다.

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천병문 경기도 도시재생과장은 "지역 특성에 맞춰 노년의 활력과 청년의 주거 등 맞춤형 복지 공간이 도입되면 도민의 일상이 더 풍요롭게 바뀔 것"이라며 "앞으로도 도민의 목소리에 귀 기울여 체감할 수 있는 도시재생 사업을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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