구자은 LS 회장이 지난해 약 68억원의 보수를 지급받은 것으로 확인됐다.


18일 LS가 공시한 2025년 사업보고서에 따르면 구 회장은 지난해 급여 28억7700만원, 상여 38억7900만원 등 총 67억6100만원을 수령했다.

구자열 이사회 의장은 급여 28억7700만원, 상여 26억9900만원 등 총 55억7700만원을 받았다.

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인공지능(AI)발 전력 슈퍼사이클로 LS전선과 LS일렉트릭 등 주요 계열사들이 호실적을 기록하면서 이들의 보수도 덩달아 오른 것으로 해석된다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 지난해 급여 27억6700만원과 상여 43억7500만원 등 71억5100만원을 받았다. 구자엽 LS전선 회장은 급여 27억6700만원, 상여 20억3900만원 등 총액 48억700만원을 기록했다.

구자은 LS 회장 지난해 연봉 68억…구자열 의장 56억 수령
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김진영 기자 camp@asiae.co.kr
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